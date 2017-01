La fermeture de l’usine d’alumine de Fria depuis avril 2012 a occasionné assez de vols de ses installations. Fort de tous ces désagréments et dans sa logique de reprendre les activités conformément aux accords signés entre la Guinée et Rusal, Rusal a engagé des audits techniques de 45 jours pour évaluer les pertes enregistrées et pouvoir les remédier pour la réouverture annoncée en Janvier 2018.

Quelques jours seulement après le rappel de plus de 600 travailleurs, des cas de vols sont encore signalés. C'est pourquoi, une rencontre conjointe a été organisée avec les autorités préfectorales, communales et le chef de la sécurité représentant la direction de Rusal.

Prenant la parole, Yuri Similiev chef de département de sécurité de l’usine, sur un ton dur a dénoncé les récents cas de vols. « Nous venons de constater des cas de vols, nous ne pouvons pas continuer à injecter de gros montants et qu’il y ait encore des vols, si les vols continuent, l’usine ne travaillera pas. Je vous demande de sensibiliser la population. Ça suffit, çà suffit maintenant avec les vols ».

Par ailleurs, Yuri demande également aux services de sécurité et la justice de réagir face aux vols qui seront signalés. « A propos des vols, si on prend un voleur, la gendarmerie, le juge de paix qui doivent s'occuper du dossier du présumé auteur car ce n’est pas notre devoir. Notre tâche, c’est la reprise de la production », a-t-il déclaré.

Adja Gnalèn Condé, préfet de Fria, surprise d’entendre cette nouvelle a sans réserve déploré cette situation et demandé à Rusal de prendre ses responsabilités face aux personnes prises la main dans le sac et de les traduire, éventuellement, devant les autorités compétentes.

« Je suis surprise d’entendre de telles nouvelles à peine que les partenaires se décident de reprendre les activités en appelant d’abord les techniciens de terrain pour réviser les installations, et ensuite les autres travailleurs pour la production comme annoncé, mais si déjà on apprend qu’il y a des personnes de mauvaise volonté, qui sont allées à l’usine pour continuer leur mauvais comportements, vraiment nous dirons aux partenaires que pour les cas de vols, ils sont les seuls à trouver la solution et nous les autorités locales, nous saurons que faire des receleurs », a encore rajouté Madame le préfet.

Poursuivant, elle a rassuré les partenaires. « Soyez rassurés que personne n’interviendra pour les receleurs, ils vont répondre devant la loi et sanctionnez-les à la hauteur de leur forfaiture. Vous pouvez compter sur nous autorités », a t-elle ajouté.

Les différents intervenants ont tous pointé du doigt les services de sécurité et la surveillance. « Les vols dans l’usine sont bien organisés avec la complicité des agents des services de sécurité et l’entreprise ESMUG qui a l’exclusivité de la garde de l’usine, il y a deux entrées, une barricadée et l’entrée principale, comment peut-on voler des objets qui pèsent des kilos et cela avec des fourchettes sans que quelqu’un ne vous voie ? Ce ne sont pas des stylos qu’on peut mettre dans la poche qui sont volés? Les responsabilités sont bien situées. Pour toute personne prise, qu’on le traduise devant les autorités compétentes et le dénoncer à la presse pour servir de leçon aux autres prédateurs », ont-ils martelé.

Le conseiller militaire près de Rusal Friguia, le lieutenant-colonel Mohamed Bachir Condé a pour sa part affirmé que c'est sa première nouvelle. « Je ne serai pas long mais s'il y a des vols à l'usine, je ne le savais pas, c'est ici que je l'apprends. Je viens d'arriver à Fria, il y a une société de surveillance dans l'usine. Depuis qu'elle est là il y a eu plusieurs vols. Si j'étais informé de ces derniers cas de vol, j'allais traduire les voleurs devant les autorités », a dit le lieutenant-colonel Condé.