Voirie urbaine de Conakry : le tronçon Bambeto-Concasseur dans un piteux état

Nombreuses sont les artères (principales ou secondaires) de la capitale Conakry qui sont aujourd’hui dans un état de dégradation très poussé. Il y en a même qui sont impraticables pour certaines catégories de véhicules. Le tronçon Bambeto-Dar-es-Salam-Concasseur en est un exemple illustratif, a constaté Guinéenews.

Vue de loin, on a l’impression que cette route n’a jamais connu de couche de goudron. Une situation qui préoccupe les usagers de cet axe très fréquenté. On y trouve des flaques d’eau boueuse partout. Les automobilistes et les motards roulent au ralenti. Malgré tout, les pannes des engins sont légion.

Souleymane Diallo raconte son calvaire : « Je conduis le taxi sur le tronçon Bambeto-Dar-es-Salam, jusqu’à Boston. Des fois jusqu’à la Carrière ou à Kénien. Mais à vrai dire, la route est très mauvaise. Cela nous fatigue vraiment. Quand on se couche le soir, on a du mal à se lever le matin à cause des secousses que nos corps ressentent toute la journée. L’état des routes endommage aussi nos véhicules. Tous les jours nous sommes au garage à cause des pneus ou la suspension. Cette dégradation des routes a aussi un impact sur nos recettes. Avant, si on pouvait faire plusieurs voyages pendant la journée, maintenant ce n’est plus le cas. Ceci, à cause des pannes répétées. Nous demandons vraiment aux autorités en charge de nos routes de nous venir en aide car nous souffrons terriblement.»

Paul Koïvogui est un habitant du quartier qui emprunte ce tronçon tous les jours. Pour lui, il n’existe pas un mot pour décrire la dégradation de cette route. « Ce qui reste clair, nous qui l’empruntons, nous souffrons énormément. Ça anéantit ma moto et les véhicules qui y passent n’ont pas pitié de nous. Ils rentrent dans les flaques d’eau boueuse et nous éclaboussent », se plaint-il.

Le président du syndicat, Maître Souleymane Diallo, se dit embêté par les plaintes des chauffeurs de taxi et des passagers. C’est pourquoi, il invite le ministère en charge des Travaux publics à leur venir en aide. « C’est un tronçon de quartier mais les usagers sont très nombreux. Parfois, il y a même des crises de taxi. Avant, on comptait des dizaines de véhicules, maintenant ils sont rares. Plusieurs chauffeurs ont changé de tronçon à cause du mauvais état de la route. Nous demandons de l’aide aux autorités et à leurs partenaires. Les chauffeurs se plaignent tous les jours. Mais malheureusement nous n’avons pas de moyens pour réparer la route. Avant qu’elle ne soit aussi dégradée, le syndicat avait colmaté certains trous avec des cailloux. Ce qui n’est plus possible en l’état actuel.», fait-il remarquer.

Au marché de Bambeto, les vendeuses de condiments étalent leurs marchandises à même le sol, dans la boue.

Mariama Bailo Barry a son étal à proximité de la route. Elle déclare que la dégradation de la route les dérange. « La boue dégage une odeur nauséabonde et c’est ce que nous respirons ici tous les jours. Les chauffeurs aussi nous éclaboussent sur leur passage. Les clients n’ont pas un endroit où s’arrêter et acheter », dit-elle.

Sa voisine, Kadiatou Bah, renchérit en ces termes : « Les taxis qui passent par ici salissent nos marchandises. Ce qui nous empêche parfois de les écouler, parce que si les condiments sont sales, tu ne verras même pas quelqu’un qui demande, à plus forte raison qui achète. C’est le calvaire pour nous pendant toute l’année, qu’il s’agisse de la saison sèche ou de la saison pluvieuse. Pendant la saison sèche, c’est encore pire. Quand un véhicule passe, tu ne peux pas voir ton voisin tellement que la poussière soulevée est épaisse. Regardez, on ne dirait pas que nous sommes dans une capitale.»

En attendant la réfection de cette route, les usagers continuent de faire les frais de la dégradation poussée de ce tronçon au cœur de la capitale guinéenne.