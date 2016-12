Le chef de l’Etat Alpha Condé recevra ce dimanche 1er janvier les militants du RPG Arc-en-ciel à son domicile privé à Mafanco dans la commune de Matam à 10 heures. C’est le Secrétaire général du parti Dr. Saloum Cissé qui a donné l'information ce samedi 31 décembre à la faveur du meeting traditionnel du parti à Gbessia, a-t-on constaté sur place.

Au menu de cette rencontre de présentation des vœux du nouvel an, Dr. Saloum Cissé, premier Vice-président de l’Assemblée nationale, a précisé que le Bureau Politique National tiendra un discours, tous les organismes nationaux du parti tiendront un seul discours. Ensuite, les sections de la ville de Conakry prononceront un discours et enfin, les bénédictions d’usage pour le nouvel an seront prononcées par le bureau des sages. C’est cette intervention des sages qui mettra fin à la cérémonie après l’allocution du président de la République Alpha Condé, a expliqué Dr. Saloum Cissé.

«Le chef de l’Etat vient de rentrer d’un voyage. Malgré la fatigue, il ne veut pas divorcer avec cette traditionnelle présentation du nouvel an», a-t-il souligné avant d’annoncer que le contrôle corporel sera très strict. « Ne vous énervez pas, soyez patients», a-t-il prévenu.