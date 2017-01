Vivo Energy, titulaire de la franchise Shell en Afrique et Orange annoncent aujourd’hui la signature d’un partenariat pour une collaboration panafricaine.

Les clients Shell sont en mesure de payer leur carburant en utilisant leur compte Orange Money

Le partenariat panafricain couvre 9 pays (Botswana, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Île Maurice,Madagascar, Mali, Sénégal etTunisie)où les deux partenaires sont présents et où Orange Money est disponible

Paris, le 24 janvier 2017

La mise en œuvre de ce partenariat permet aux clients Orange Money depayer, déposer et retirer de l’argent de leur compte Orange Money dans les stations-service et les boutiques Shell gérées par Vivo Energy.

Déjà disponible au Mali, en Côte d’Ivoire et à Madagascar, le service sera étendu au second semestre 2017 àd’autres paysdans lesquels les deux partenaires sont présents.

Cet accord contribue à renforcerla présence d’Orange et de Vivo Energysur le continent africain et à améliorer l’expérience client, en offrant davantage desimplicité. Les clients Orange Money ont accès à un réseau de plus de 1000 stations-service et boutiques de Vivo Energy. D’autre part, les clients de Vivo Energypeuvent bénéficier des services sécurisés de la plateforme Orange Money, et gagner ainsi du temps et de l’argent sur leurs transactions.

Mr. David Mureithi, Vice-Président chez Vivo Energy a déclaré : “L’argent mobile représente une formidable opportunité en Afrique. Les services d’argent mobilesont largement utilisés dans bon nombre de pays à travers le continent, menés par les opérateurs tels qu’Orange, ouvrant la voie a toujours davantage de services à valeur ajoutée. Cette initiative s’intègre à notre stratégie globale consistant à offrir des solutions innovantes, une expérience client simple, et à développer une relation durable avec eux. A travers ce partenariat avec Orange, nous voulons étendre la gamme de services que nous fournissons à nos clients et également leur permettre de payer facilement dans notre réseau. »

Pour Thierry Millet, Directeur des Services Financiers Mobiles et NFC du groupe Orange, « Orange Money a largement dépassé le transfert d’argent, pour couvrir désormais toutes les transactions essentielles que nos clients réalisent chaque jour. C’est devenu un véritable outil d’inclusion financière décisif sur le continent. Avec Vivo Energy, à travers ce partenariat sur plusieurs pays, nous augmentons significativement le nombre de marchands qui acceptent les transactions via Orange Money. C’est un progrès réel en termes de proximité pour nos clients communs, qui peuvent payer rapidement, de manière sécurisée, et effectuer les dépôts et retraits sur leurs comptes dans les points de vente de Vivo Energy. »

Fin

Contacts presse:

Audrey Elimbi Medi

Vivo Energy

[email protected]

+44 7894 899 154

Tom Wrightou Caroline Simeoni

Orange

[email protected]

+33 1 44 44 93 93

About Vivo Energy

Vivo Energy, titulaire de la franchise Shell dans 16 pays d'Afrique, a été créé le 1er décembre 2011 pour distribuer et commercialiser les carburants et lubrifiants de marque Shell.

Vitol et Helios Investment Partners détiennent chacune 40% de Vivo Energy, tandis que Shell en détient 20%. Shell and Vivo Lubricants appartient à hauteur de 50% à Shell et à hauteur de 50% à Vitol et Helios Investment Partners. Shell and Vivo Lubricants fabrique et conditionne les lubrifiants de marque Shell qui sont ensuite commercialisés et vendus par les sociétés du groupe Vivo Energy.

Shell demeure la marque commerciale destinée aux clients et visible sur les carburants et lubrifiants de Vivo Energy.

Vivo Energy fournit des solutions de haute qualité aux particuliers et aux entreprises dans les pays suivants : Botswana, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Cap-Vert, Ghana, Guinée, Île Maurice, Kenya, Mali, Madagascar, Maroc, Mozambique, Namibie, Ouganda, Sénégal et Tunisie. Elle offre des carburants, lubrifiants, services de paiement par carte, boutiques et autres services, comme la vidange et le lavage de voiture. Elle fournit également aux entreprises des carburants, lubrifiants et du gaz de pétrole liquéfié (GPL) dans divers secteurs, comme la marine, les mines et la manufacture. Le carburant d'aviation est vendu à ses clients dans 23 aéroports, par le biais d’un partenariat avec Vitol Aviation.

Vivo Energy emploie environ 2300 collaborateurs, gère plus de 1700 stations-service sous la marque Shell et a accès à une capacité de stockage d'environ 900 000 mètres cubes. Shell and Vivo Lubricants dispose d'une capacité de mélange de l'ordre de 124 000 tonnes métriques dans des installations implantées dans six pays (Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée, Kenya, Maroc et Tunisie), où sont produits les lubrifiants de marque Shell.

A propos d'Orange

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 40 milliards d'euros en 2015 et 154 000 salariés au 30 septembre 2016, dont 95 000en France. Présent dans 29 pays, le Groupe servait 256 millions de clients dans le monde au 30 septembre 2016, dont 194 millions de clients mobile et 18 millions de clients haut débit fixe. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited. Pour accéder à l'intégralité de ce document, veuillez cliquer sur lien qui suit: cp-vivo-orange_version-finale_230117