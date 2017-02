A Conakry depuis hier jeudi, le Souverain Chérifien, Sa Majesté, le Roi Mohammed VI va y boucler ce vendredi 24 février sa visite d’amitié et de travail de 48 heures. Après la cérémonie de signature de la dizaine d’accords et de conventions qu’il a présidée hier soir en compagnie de son hôte le président Alpha Condé, les deux hommes d’Etat ont ce vendredi un agenda hyper chargé qui commencera par la mosquée Kébéya où ils accompliront leurs devoirs religieux, la grande prière de vendredi. Nous vous livrons tel que communiqué par le Protocole d’Etat, le contenu du programme de cette dernière journée du séjour du Roi Mohammed VI en Guinée. Un programme qui se déroulera sur 3 sites différents éparpillés entre les communes de Kaloum, Ratoma et Matoto.

12h45 : Arrivée de son S.E le président Alpha Condé à la résidence royale

Départ des deux chefs d’Etat à la mosquée « Ahl Sounna Wa Al Jamaa » à Coléah, commune de Matam.

13h30 : Les deux Chefs d’Etat président la prière du vendredi

-Distribution du Don royal de Corans

-Fin de la prière et départ du cortège des deux Chefs d’Etat pour les visites des chantiers.

Projets Fondation Mohammed VI pour le Développement durable

14h : Début visite des sites

Site1

-Visite du chantier du point de débarquement aménagé à Téminetaye et présentation sur panneaux (4) de l’état d’avancement du point de débarquement aménagé à Bonfi.

-Accueil des deux Chefs d’Etat par :

-M. André Loua, ministre des pêches, de l’Aquaculture et de l’Economie Maritime ;

-Le Gouverneur de Conakry ;

-Le Maire de Kaloum ;

-M.Aziz Akhennouch, ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime ;

-Lahoussine El Boudrari, Directeur du pôle Infrastructures et Equipement de l’Office National de la Pêche (ONP)/Coordonnateur des PDA Afrique ;

-Abir Lemseffer, Directrice de Cabinet du ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime ;

-Boudi Baghdad, Coordonnateur du projet, ministère de la Pêche Maritime ;

-Zakaria Errafii, Architecte du Projet ;

-Abdellah El Alaoui Hassani, Représentant du bureau d’étude techniprojet ;

-Le PDG d’Itqane Développement (Entreprise en charge de la réalisation des deux projets)

-Présentation sur panneaux (2) de l’état d’avancement du projet de construction du point de débarquement aménagé à Teminnètaye.

Visite du Chantier

Site2

-Visite du chantier du complexe de formation professionnelle et présentation sur panneaux de l’état d’avancement de l’hôpital Mère-Enfant de Conakry.

-Accueil des deux Chefs d’Etat par :

-M Albert Damantang Camara, ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;

-Dr. Abdourahamane Diallo de la Santé ;

-Le Gouverneur de Conakry ;

-Le Maire de Ratoma ;

-M. El Houssaine Elouardi, ministre de la Santé ;

M. Mostafa Terrab, président délégué de la Fondation Mohammed VI pour le Développement Durable ;

-M. Larbi Bencheikh, Directeur général de l’OFPPT ;

-Les membres bénévoles de la Fondation Mohammed VI pour le développement durable ;

-Le Directeur de l’Office national de la Formation Professionnelle.

-Présentation sur panneaux (1) et maquette du projet de construction du complexe de formation professionnelle.

Visite du chantier

Site3

-Lancement des travaux de construction de la nouvelle mosquée Mohammed VI, Commune de Matoto, quartier ENTA.

-Accueil des deux Chefs d’Etat

-Présentation sur panneaux (3) du projet de construction de la nouvelle mosquée ;

-Lancement des travaux de construction de la mosquée Mohammed VI (signal des deux Chefs d’Etat à un engin de travaux publics par le biais des deux drapeaux nationaux.)

Aéroport International de Conakry

17H : Cérémonie de départ à l’aéroport

17h30 : Décollage de l’Avion royal vers Abidjan, capitale de la Côte d’Ivoire.

Fin de Séjour.