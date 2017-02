A moins de 24 heures de la visite annoncée du président Alpha Condé à Kankan, la ville connait une affluence sans précédent. En plus des nombreuses délégations venues de Conakry, plusieurs autres venant des préfectures, sous-préfectures de la Haute Guinée et d’ailleurs, ont rallié la ville de Kankan ces dernières heures.

Conséquence, la dizaine de réceptifs hôteliers de la ville pour la plupart des motels, sont pleins. Et malgré la réquisition de certaines villas pour les officiels et la mise à contribution d’autres bonnes volontés pour l’hébergement des étrangers, nombreux seront ceux qui dormiraient dehors.

La sous-commission Accueil-Hébergement à travers un de ses membres qui a requis l’anonymat, avoue sans ambages leurs débordements avec la grande affluence que connait la ville ces dernières heures. « Dans notre programmation, nous avions prévu 11 réceptifs et 3 villas. Mais avec l’affluence, tous ces 11 réceptifs qui sont quasiment des motels et les 3 villas sont pleins », affirme-t-il. Et de préciser : « Avec cette grande affluence, nous sommes dans une situation de débordement que nous tentons de gérer ».

Avec la fermeture de la villa Syli qui abritait l’hôtel Bakonko (19 chambres) et la résidence présidentielle pour cause de rénovation qui n’a jamais eu lieu et depuis le 11 octobre dernier ; le chef de l’Etat logerait dans la résidence du préfet de Kankan (Dakèmè).

Le vieux Buffet de la gare avec une dizaine de chambres dont la rénovation et l’extension avaient été lancée en grande pompe il y a des mois n’a non plus, connu de suite jusque-là.

D’où la question assez importante de la construction et/ou de la réhabilitation des réceptifs a grandes capacités d’accueil à Kankan nous dit-on.

D’ici là et pour la réception du président Alpha Condé ce dimanche 05 février et le lendemain pour la journée nationale des orpailleurs, nombreux parmi les quelques 40 000 visiteurs attendus selon les organisateurs, qui passeraient leurs nuits dehors.

Toutefois, ces deux nuits connaîtront une animation avec de nombreux artistes programmés au rond-point M’Balia. Là, un podium géant y est érigé avec une sonorisation qui permettra aux visiteurs « non logés » de passer des nuits festives, apprend-on.