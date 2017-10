Vision pour une Guinée exemplaire : l’impératif de dépolluer le climat de la vie politique et publique

Par Youssouf Sylla, Analyste-juriste à Conakry

En Guinée, la vie politique et publique est largement caractérisée par une passion ethnique excessive et l’absence de débats contradictoires et instructifs permettant aux populations de faire des choix éclairés. C’est tout le contraire de ce que devrait être une vie politique et publique dans une société démocratique, ouverte et tolérante. Les gens sont rarement jugés pour leurs actes qu’ils posent mais plutôt pour ce qu’ils sont, indépendamment de leur vouloir. Or personne n’a choisi son nom, son village, bref son identité. On est dans ce pays, angélique ou diabolique selon la communauté à laquelle on appartient. Bienvenu dans le monde des clichés et des préjugés !

L’élection de Barack Obama comme premier Président noir de l’histoire des Etats-Unis a réjoui de nombreux guinéens. Cependant, en scrutant la coloration ethnique de nos grandes formations politiques, on se rend à l’évidence qu’un grand nombre d’électeurs refusent dans les urnes que la fonction présidentielle revienne à un leader qui n’est pas membre d’une communauté ethniquement identifiée.

Si l’entrée d’un noir à la maison blanche est le signe d’ouverture d’une société qui est capable, malgré tout, de s’ouvrir aux minorités, la méfiance des électeurs à l’égard d’un candidat à la fonction présidentielle pour un motif ethnique, comme c’est le cas en Guinée, est manifestement le signe d’une société aux mœurs politiques rétrogrades. Ainsi, la dépollution du climat politique, sérieusement affecté par les effets néfastes de l’ethnocentrisme et du régionalisme est un énorme défi posé à la classe politique dans son ensemble et plus particulièrement à l’Etat.

Aujourd’hui, la vie politique en Guinée est dominée par deux grands partis tentaculaires à forte coloration ethnique et régionale. Ces deux majors, aux forces centripètes, sont à la base d’un important malaise social qui déteint sur la vie publique et même la vie quotidienne. Alors qu’ils ont des partisans conquis d’avance, sans effort de persuasion, l’allure de la confrontation entre ces deux grands partis fait craindre le pire. Ces deux majors se battent rarement sur le terrain des idées, ils montrent plutôt les muscles dans une ambiance tendue d’escalade verbale entretenue par leurs éléments les plus radicaux. Le tout avec une stratégie d’emporter le reste de la population dans des conflits, situés à des années-lumière de ses intérêts.

Poids du facteur ethnique dans la vie politique et publique en Guinée : Les raisons !

En Guinée, il est fréquent que les ethnies s’accusent mutuellement d’ethnocentrisme. Pourtant, en jetant un regard sur leur passé, il est frappant de se rendre compte que dans leur quintessence, elles sont généreuses, ouvertes, et hospitalières. Mieux, la nation guinéenne telle qu’elle existe aujourd’hui, est le fruit d’un important brassage entre les communautés. Ce mélange vient soit des liens de mariage, des déplacements de personnes d’un point à un autre sur le territoire et des autres formes d’alliances sociales.

Il est donc faux de croire ou de faire croire qu’une ethnie en Guinée porte en elle-même les germes de l’ethnocentrisme qu’elle transmettrait de génération en génération. Ces propos stigmatisent, mettent à mal le tissu social du pays façonné par le travail acharné de nos ancêtres qui avaient un sens élevé du respect de soi et de l’autre.

L’ethnocentrisme de la vie politique et publique est d’apparition très récente. Il est né à travers les différents régimes politiques qui ont conduit l’Etat. Il est secrété par ces régimes dans l’unique but de permettre à celui qui l’incarne de conserver aussi longtemps que possible, généralement tout au long de sa vie, le pouvoir suprême.

Le pouvoir étatique est encore considéré en Guinée comme la voie royale d’accès aux ressources de la nation, à l’affirmation de soi, à l’amélioration du sort d’une communauté et à d’autres privilèges. Les privilèges réels ou dans certains cas imaginaires qu’une large majorité des membres d’une communauté tirent du pouvoir étatique incarné par un de leur fils, sont si forts que l’idée de perdre ce pouvoir, même à travers une élection démocratique, leur parait ridicule. C’est ici que la compétition politique autour du pouvoir vire à la confrontation entre les communautés dont sont issus les leaders politiques.

Cette approche de l’exercice du pouvoir est naturellement source de frustration et de repli sur soi des membres d’autres ethnies. Très rapidement, ceux-ci développent le sentiment d’être des citoyens de seconde classe.

En Guinée, chaque régime qui prend les rênes de l’Etat même pour quelques mois, a ses privilégiés en grand nombre parmi le groupe ethnique du chef de l’exécutif. Il a aussi ses exclus parmi les autres groupes ethniques qui ont un leader dans l’opposition. La Guinée vit encore dans la répétition de ce cycle qui présente les patriotes d’un régime A comme les ennemis de la République du régime B.

La diabolisation mutuelle des ethnies entre elles dans la conduite des affaires publiques et dans la conquête et la conservation du pouvoir politique, révèle en réalité la peur qu’inspire aux ethnies les attitudes d’un Etat partial et inéquitable. Autrement, chaque communauté vit dans l’angoisse de voir la communauté d’en face brimer ses droits si le Président de la République vient de ses rangs.

Les mécanismes d’autoprotection qu’une communauté met en place pour préserver ses droits face à un Etat, qui à son avis, privilégie une communauté à une autre, donnent lieu à des réflexes de rejet entre les communautés pourtant condamnées par l’histoire et la géographie à vivre ensemble.

Le développement du sentiment d’exclusion des uns et des autres dans la conduite des affaires publiques et dans la conquête du pouvoir politique est à l’origine de nombreux conflits qui mettent à mal la paix sociale. Dans certaines sociétés, elles poussent les individus qui ne se reconnaissent plus dans l’Etat à prêter allégeance à des groupements violents qui choisissent des voies non conventionnelles pour affirmer leur existence.

Un Etat repensé, remède contre l’ethnocentrisme et l’exclusion

C’est à l’Etat que revient la responsabilité première de lutter contre l’ethnocentrisme et l’exclusion. Ceci exige le retour de l’Etat aux principes qui le fondent et aux valeurs qui le guident. Il s’agit en réalité de l’avènement d’un Etat responsable, impartial, équitable, respectueux des droits et soumis lui-même à la loi.

Le retour aux fondamentaux d’un tel Etat en Guinée exige à ce que le chef de l’exécutif soit doté des qualités d’un véritable homme d’Etat. Un personnage qui inspire confiance à la grande majorité et qui n’est pas dans le contexte particulier de la Guinée, prisonnier de sa communauté. Il doit nettement se distinguer d’autres personnages politiques aveuglés uniquement par leur élection ou réélection et surtout prompts à faire plier l’Etat, sa constitution et ses principes à leurs désirs personnels, y compris celui de demeurer à vie à la tête de l’Etat sans égard à la place qu’ils occuperont dans l’histoire de la nation. Bref, il doit avoir le sens de l’histoire et travailler à la construction d’un Etat dont la légitimité est acceptée de tous.

En effet, l’effectivité de l’autorité étatique et son acceptation par les citoyens dépend en grande partie des moyens de coercition de cet Etat sur son territoire et surtout de sa légitimité auprès des populations. Dans les démocraties, il est reconnu à l’Etat dans des situations exceptionnelles de danger clair et imminent, le droit de faire un usage proportionné de la force pour maintenir ou rétablir l’ordre public. Toutefois, l’usage de la force publique est de nos jours insuffisant pour changer la perception des populations ou encore les idéologies auxquelles elles adhèrent. D’ailleurs un usage abusif et aveugle de la force publique peut être à l’origine d’un processus de radicalisation. Les medias nous montrent presque chaque jour les histoires d’individus radicalisés qui se jettent sur les symboles de l’Etat malgré les gigantesques moyens de coercition de ce dernier.

Pour asseoir l’effectivité de l’autorité étatique en Guinée comme ailleurs, l’Etat doit absolument avoir une légitimité auprès des citoyens. La légitimité est l’acceptation de l’autorité de l’Etat par les citoyens et elle ne peut être obtenue que si l’Etat est juste, équitable et offre le même niveau de protection à l’ensemble des citoyens sans égard à leurs origines ethniques ou à leurs situations économiques. C’est la lutte contre les exclusions sous toutes ses formes qui renforce la légitimité de l’Etat aux yeux des citoyens, l’acceptation de ses règles et principes et la soumission à son autorité. La lutte contre les exclusions augmente la confiance des citoyens dans l’Etat et à terme, élimine l’ethnocentrisme de la vie politique et publique. L’impartialité de l’Etat lui donne le statut de protecteur ultime de tous les citoyens. C’est ainsi que ceux-ci perdent les raisons de recourir à leurs communautés respectives pour les protéger.