Vision pour une Guinée exemplaire : fixer la Guinée sur l’orbite des pays émergents

Youssouf Sylla, Analyste-Juriste à Conakry

Il nous faut en Guinée ce qui manque : une nouvelle génération de leaders politiques ambitieux, ayant les qualités d’homme d’Etat visionnaires pour porter ce pays sur l’orbite des pays émergents. Ceux-ci doivent briser les chaînes qui empêchent l’énergie des guinéens de se libérer et de se déployer dans le temps et l’espace, faire de l’école la garantie la plus sûre pour bâtir une nation forte, rendre notre économie compétitive par l’essor des champions nationaux et laisser aux générations futures un modèle environnemental responsable.

Libérer les énergies pour capter la prospérité

Le génie créateur du guinéen est inhibé. Tout au long de notre histoire, les énergies et les initiatives sont étouffées. Nous n’avions pas été mis en situation de croire en nous-mêmes, en nos capacités et à nous faire mutuellement confiance. Les meilleures initiatives qui jaillissent entre nous sont le plus souvent détournées de leurs objectifs, si elles ne sont pas réduites en cendres, de manière à décourager ceux qui les portent. Notre société a du mal à supporter ceux qui pensent différemment et ceux qui osent. La plupart du temps, ils sont rejetés et disparaissent dans l’indifférence totale des uns et des autres.

Or, ailleurs, on sait que des fonds publics et privés sont mobilisés pour soutenir les entreprises pionnières (start-up), audacieuses qui présentent de fortes perspectives de croissance. Face à la pénurie d’électricité dans notre pays par exemple, quelques initiatives individuelles ont plus retenu l’attention des medias internationaux que celle de nos gouvernants. Sur fonds propres, ces initiatives sont à l’origine des micros-barrages qui fournissent de l’électricité à moindre coup à une centaine de personnes à l’intérieur du pays.

Le soutien de ce type d’initiative par des « fonds spéciaux » inexistants est le meilleur signal à donner à ceux qui osent porter des projets innovants. A ces initiatives, il faut ouvrir la voie du succès pour encourager d’autres à tenter pareilles aventures. La réussite des initiatives apporte l’espoir et la prospérité là où ils sont absents, ils retiennent sur place les jeunes, forces vitales de la société, et les empêchent de braver les mers à la recherche d’un hypothétique bonheur ailleurs.

Bâtir notre grandeur à travers l’éducation

La grandeur ou la décadence d’une nation dépend de la force ou de la faiblesse de l’éducation de ses populations. Dans l’ensemble, notre école est faible. A part les passages forcés d’une classe inferieure à une classe supérieure, le taux d’échec dans nos écoles est en réalité énorme. Il y a des raisons à cela.

Les écoles manquent de moyens pour maintenir les rares enseignants de qualité qu’elles ont sous la main et à en attirer d’autres. L’environnement de la recherche y est pauvre et démotivant. Pas de revues scientifiques de réputation, de bibliothèques de qualité ou encore de laboratoires équipés selon les normes. Ces faiblesses vident la recherche scientifique de tout contenu sérieux et jette un discrédit sur le système LMD en vigueur dans nos universités depuis environ une décennie. Si cette situation n’est pas radicalement renversée, l’avenir de la Guinée sera sombre.

La formation rend le pauvre riche et l’ignorance rend le riche pauvre. Pour casser son statut scandaleux de pays riche avec des populations pauvres, nos écoles doivent être des lieux où s’élaborent des solutions à nos défis sociaux, économiques, environnementaux et culturels.

L’intelligence est une faculté que l’espèce humaine a en partage sans différence fondée sur la couleur de la peau. L’école demeure un excellent outil pour la faire faire des progrès qui améliorent notre vie sur tous les plans. Il est donc temps que nous mettions dans nos écoles les ressources qu’il faut pour faire de nos enfants les férus de la technologie, les médecins aptes qui nous empêcheront de soigner une simple sinusite à Dakar, des architectes qui bâtissent des villes avec une âme locale, des économistes qui proposent des modèles de développement en lien avec notre ambition et nos réalités.

Devenir compétitif avec les champions nationaux

Les centres commerciaux et marchés ouverts au public sont les meilleurs indicateurs du déficit de notre production nationale. A part quelques objets artisanaux d’origine locale, l’écrasante majorité des produits et articles qui y sont étalés sont d’origine étrangère. En réalité, le consommateur guinéen dépense pour faire tourner les unités industrielles situées à des milliers de kilomètres de lui. Ce constat confirme en quelques mots le déficit de notre balance commerciale et montre à quel point nous ne sommes pas compétitifs, alors que nous avons un extraordinaire potentiel pour l’être.

Malgré la chance d’avoir des terres fertiles et favorables à l’essor des activités agricoles, nous sommes un gros importateur du riz et d’autres denrées de première nécessité. Un pays comme le Qatar qui n’a pas cette chance se donne les moyens d’acheter à l’étranger des domaines agricoles pour satisfaire ses besoins.

Malgré la chance d’avoir un patrimoine culturel riche et varié, nous sommes de grands consommateurs des produits culturels étrangers. L’industrie culturelle et cinématographique nigériane exerce aujourd’hui une influence certaine sur notre société. Elle tend à remodeler nos façons de danser, de nous habiller, et même de penser la vie en couple. Malgré la chance d’avoir aussi des sites touristiques inédits, les touristes étrangers ne se bousculent pas à nos portes pour apporter des devises dont nous avons tant besoin.

Bref, notre potentiel agricole, touristique et culturel attend impatiemment d’être valorisé. Pour cela, il nous faut des dirigeants visionnaires et agiles pour relancer notre machine de production nationale afin d’assurer une présence dominante des biens et services d’origine guinéenne sur notre marché.

Il y a de cela quelques décennies, nos gouvernants ont été incapables d’assurer une pérennité aux entreprises qui devaient être notre fierté nationale comme la Sotelgui. Aujourd’hui encore d’autres tombent comme la Sotragui. Dans ces deux cas, la machine a arrêté de tourner, jetant dans la rue des milliers d’employés.

Le vent de la déréglementation des monopoles publics qui a soufflé dans les années 80 notamment dans les domaines du transport, de l’énergie, et des télécommunications avait conduit les États libéraux à redéfinir leurs rôles sur ces marchés nouvellement ouverts à la concurrence. Ainsi, les entités politiques qui définissent les politiques publiques se sont distinguées de celles qui s’occupent du commercial. Ces dernières et leurs concurrents du secteur privé se sont aussi retrouvés sous la régulation d’autorités administratives indépendantes. A leur tour, ces autorités de régulation échappent aussi à l’emprise de l’État.

Une raison prépondérante de l’échec de la Sotelgui et de la Sotragui vient du fait que l’État avait mélangé son vrai rôle d’entité d’émission de politiques publiques en matière de télécommunication et du transport et celui d’entité de gestion commerciale qui revenaient exclusivement à ces sociétés. Bref, l’ingérence du politique dans le commercial a provoqué la disparition de ces deux entreprises publiques.

On ne peut pas gérer aujourd’hui et demain nos grandes entreprises publiques comme on le faisait hier. Alors que les approches sont restées statiques, le marché est entre temps devenu concurrentiel. Il nous faut de nouveaux gestionnaires publics compétents et capables de préserver l’intégralité du service public à travers un type management propre aux grandes entreprises privées.

Le modèle environnemental qu’il nous faut

Chaque pays est soumis à des degrés divers à une tension entre la réalisation des activités qui convergent vers son développement économique et le maintien de son équilibre social, de l’intégrité de sa nature, la protection de la vie de ses populations et d’autres espèces vivantes.

La Guinée est exposée à cette tension. A l’allure où vont les choses, on constate que le développement des activités de transport, d’exploitation des mines, des forêts et autres ressources, prennent de plus en plus le dessus sur le respect du cadre de vie de la génération présente et de celle à venir. La révolte des populations dans les zones d’exploitation des mines est le résultat du mauvais arbitrage fait par nos gouvernants entre l’impératif d’exploiter les ressources pour des fins économiques et l’impératif de protéger l’environnement et la vie des populations locales.

Le grand défi que l’Etat doit relever consiste à concilier progrès économique, progrès social et protection de l’environnement. Ces trois piliers qui fondent le développement durable est le meilleur moyen d’apaiser sinon de gérer sans heurts les tensions entre des objectifs souvent contradictoires. En réalité, il ne s’agit ni d’être le partisan fanatique d’un environnement intouchable ou l’ardent défenseur d’un productivisme économique sans limite. Il s’agit de placer le guinéen au cœur du développement. Que la recherche légitime de la croissance économique ne se fasse pas au détriment de son environnement et de son cadre de vie. Ou tout au moins que les impacts soient mitigés.

Au final, la libération de nos énergies enfouies et insoupçonnées pour enfin donner le meilleur de nous-même pour notre propre prospérité, le rehaussement du niveau de notre éducation pour faire nous des citoyens capables d’inventer la richesse et les opportunités, la promotion de l’entreprenariat guinéen à travers des entreprises phares et conquérantes, la création d’un modèle environnemental responsable qui rendra nos héritiers fiers de l’héritage que nous allons les léguer…sont en gros les défis qui n’ont jamais été relevés par nos gouvernants successifs. Il est temps qu’une nouvelle génération plus dynamique le fasse maintenant pour faire de nous une nation exemplaire qui montre la voie en Afrique et dans le monde.