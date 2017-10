Vision pour nation exemplaire en Guinée : faire autrement la politique

Par Youssouf Sylla, Analyste-Juriste à Conakry

Les Guinéens en ont immensément besoin, vu qu’après des décennies d’une certaine manière de faire la politique, ils n’arrêtent pas de se plaindre de leurs sorts. Au fur et à mesure que le temps passe, la courbe de ces plaintes est plus ascendante que descendante. L’exercice de l’activité politique en Guinée, compte tenu du faible niveau d’alphabétisation des populations, a consisté plus à manipuler celles-ci et à les dresser les uns contre les autres, qu’à les servir véritablement et humblement. Chaque régime a distingué dans son catalogue et à sa manière, les bons guinéens des mauvais et les guinéens d’ici et d’ailleurs, comme si les guinéens ne formaient pas un tout indivisible pour le meilleur ou pour le pire. Ceci rend impérieux une autre façon, plus noble, de faire la politique. Pendant un peu plus de deux décennies d’existence en tant qu’État, la Guinée fut dirigée d’une main de fer par un régime hostile à la diversité des courants de pensées politiques. Il n’était permis à personne d’exprimer une opinion dissidente ou une vision autre que celle du régime et de son chef suprême. C’était le règne de la pensée unique dans un système politique redouté et fermé. Les deux autres décennies qui ont suivi ont permis une ouverture du terrain politique avec la reconnaissance des partis politiques et la participation de ceux-ci à des élections que le pouvoir en place ne pouvait cependant perdre en aucun cas. Il s’agissait en réalité d’une démocratie sans réelle possibilité d’alternance. Une démocratie de façade. De cette période à nos jours, le même climat d’ouverture politique persiste. Mais la relation entre le pouvoir et l’opposition politique est plus que jamais exécrable et chargée de plaintes de cette dernière qui réclame constamment la tenue d’élections locales. De part et d’autre, le niveau de confiance est à terre et une partie de l’opposition a fini par croire que l’unique moyen de faire bouger l’État pour le parachèvement du processus électoral à tous les niveaux, est le recours quasi quotidien aux manifestations de rue. Il ressort de ce parcours historique de la Guinée, que la démocratie a encore du mal à s’implanter dans le cœur des hommes et au sein des institutions qui sont censées l’incarner. Cette situation déteint sur l’exercice de l’activité politique, elle-même, qui devient dangereuse. En Guinée, l’activité politique se traduit très souvent par des tueries, des emprisonnements et autres privations arbitraires de droits. Elle ouvre la porte à l’accumulation des rancœurs, des frustrations qui divisent les guinéens entre eux tout en les mettant dans l’impossibilité de resserrer les rangs pour relever les défis communs. Les responsabilités des uns et des autres par rapport aux crimes politiques perpétrés tout au long de l’existence de la Guinée en tant qu’État, ne sont jamais situées. L’impunité a eu raison de la justice. Et ceci montre à quel point la vie du guinéen, en principe sacrée, représente peu de choses dans l’adversité politique. Aussi longtemps que durera cette façon de faire la politique, jamais la Guinée ne verrait le bout du tunnel, même si elle regorge toutes les richesses du monde.

Les raisons de l’engagement en politique

A part le premier régime et le second qui étaient idéologiquement identifiables, l’un socialiste et l’autre libéral, on a aujourd’hui du mal à ranger nos leaders par rapport à une doctrine politique donnée. De toute façon, les actes qu’ils posent trahissent l’idéologie dont ils se réclament. On voit les libéraux s’allier aux socialistes et les socialistes appliquer presqu’à la perfection les recettes les plus libérales. Quant au centrisme, il ne signifie pas autre chose aux yeux de ceux qui s’en réclament que de soutenir le pouvoir dans ce qu’il fait de bien et l’opposition dans ce qu’elle dit de juste. Tout se passe en réalité comme si le rattachement à une doctrine politique était le cadet des soucis des partis politiques. Bref on sait peu de choses sur leurs positions sur les thématiques majeures comme l’économie, l’environnement, les faits sociaux et la culture.

En réalité, à part l’adversité politique autour des différents leaders, les partisans d’un parti sont en général dans l’ignorance de ce que les partis proposent au fond. Finalement, on se pose la question de savoir ce qui motive l’entrée en politique des uns et des autres en Guinée?

En observant de près, on constate que trois raisons majeures poussent les gens à s’engager. Premièrement, on s’engage après avoir identifié celui ou celle qui incarne son groupe ethnique ou sa région d’origine. Cette habitude ne tombe pas du ciel. Elle trouve son origine dans l’impossibilité des leaders de mobiliser au-delà de ceux qui s’identifient à leur personne. Aussi, la perception d’un État jugé partial et inéquitable par certains nourrit chez eux le sentiment qu’ils n’auront le salut que si un de leur est à la tête de l’État. Et si leur souhait se réalise, il y a des fortes chances que les nouveaux hommes forts du régime fassent subir aux autres ce que leurs partisans subissaient auparavant.

La politique devient ainsi pour les uns et les autres l’occasion de prendre une revanche par l’exclusion et la marginalisation dans la marche de la République des personnes et même des communautés jugées indésirables. De l’indépendance à nos jours, l’État, n’a pas réussi à renverser ce sentiment qui se renforce de jour en jour. La deuxième raison de l’engagement en politique, s’explique par l’esprit de revanche qui anime certains anciens proches collaborateurs du Président de la République (ministres et hauts cadres limogés). Certains parmi ceux-ci, non contents de leur sort, s’engagent en politique pour se venger de celui qu’il estime être le responsable de leur déchéance. Ces grands administrateurs qui s’improvisent politiciens du jour au lendemain sont généralement sans véritable conviction politique. Aussi, ils oublient qu’ils deviennent subitement critiques d’un système dont ils étaient les principaux architectes. La troisième raison est le besoin d’un enrichissement rapide. La détention d’une portion du pouvoir politique est généralement perçue en Guinée comme un excellent moyen d’accès aux ressources publiques pour des fins personnelles. Il arrive que certains détenteurs de ce pouvoir affichent des niveaux de richesse qui n’ont rien à envier aux hommes d’affaires. Il est temps de changer cette façon de faire la politique en Guinée par l’avènement d’une nouvelle race de leaders qui vont imprimer une nouvelle marque aux rapports entre les hommes et la politique. En Guinée, la politique doit désormais intégrer une certaine dose d’éthique et ne plus être perçue comme le domaine par excellence du mensonge et de la manipulation, surtout des plus jeunes. Ensuite, un nouveau sens doit être donné à notre rapport avec le pouvoir étatique. Ce pouvoir ne doit plus être recherché pour être indéfiniment confisqué. Il doit être périodiquement remis en jeu, en toute bonne foi pour le bien de la démocratie. Utilisé le plus souvent comme un instrument d’abus et de division, il est temps que le pouvoir étatique s’aligne sur des valeurs fortes : la justice, l’équité, l’égalité et surtout la prééminence du droit.

La nouvelle race de leaders qu’il faut à la Guinée Dans ce tableau qui décrit les principales raisons qui motivent l’entrée en politique, il manque un élément essentiel, le plus important qui donne à la politique son sens le plus noble : C’est la conviction désintéressée d’être le humble serviteur de sa nation. La Guinée n’a besoin ni d’ethno stratèges, ni des revanchards en mal de positionnement, encore moins de ceux qui viennent en politique pour s’enrichir. Elle a besoin pour s’en sortir des leaders politiques qui ont aussi la qualité d’hommes d’État. Il s’agit là de personnes capables de jugements nuancés, de compréhension et de gestion des situations complexes sans jamais être embarquées par la volonté d’une partie d’en découdre avec les autres composantes de la nation. Il s’agit aussi de visionnaires capables d’utiliser leurs jumelles pour dégager l’horizon, afin de projeter le pays dans les temps à venir tout en allégeant le fardeau des générations futures. Cette nouvelle race de leaders est aussi celle qui intègre l’idée qu’en politique, le perdant d’aujourd’hui peut être le gagnant de demain et qu’on peut s’engager en politique sans jamais être Président de la République. En réalité, ce qui compte par-dessus tout, c’est de porter et de partager une forte conviction et des idées innovantes, que d’autres pourraient faire perpétuer bien après. Ils sont nombreux des hommes politiques qui se sont battus pour des idées justes et fortes mises en pratique par d’autres qui y ont cru. Seuls les hommes et les femmes porteurs de ces valeurs pourront faire l’affaire de la Guinée et la mettre sur l’orbite des pays émergents.

