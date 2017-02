Le lundi 20 février dernier, Conakry et certaines villes de l’intérieur du pays ont connu des manifestations qui ont dégénéré en affrontements entre les forces de l’ordre et les jeunes manifestants. Le bilan de ces échauffourées, selon le gouvernement, a fait cinq morts. Ce mardi 21 février, votre quotidien en ligne Guinéenews a joint par téléphone le chercheur d’Amnesty International sur la Guinée

A l’entame, François Patuel a affirmé qu’ils sont ‘’préoccupés’’ par rapport à l’arrestation d’Elie Kamano. Puisque l’appel à la manifestation pacifique, soutient-il, ne devrait pas constituer un délit. ‘’Personne ne devrait faire de la prison ou être mis en garde à vue sur la base d’un appel à la manifestation pacifique”, a-t-il fait savoir.

Poursuivant, le chercheur de l’institution internationale de défense des droits de l’homme a ajouté: “nous sommes également inquiets pour l’usage de la force et le fait qu’il y ait eu plusieurs décès lors de la manifestation d’hier. Selon des informations obtenues, il y a cinq personnes qui sont décédées dont quatre par balle et nous sommes vivement préoccupés par ces décès”.

Pour finir, François Patuel a indiqué que son institution invite le gouvernement guinéen à mener le plus vite que possible, des enquêtes indépendantes et impartiales pour traduire les personnes responsables devant les tribunaux.

Rappelons que les manifestations dont le bilan est regretté par Amnesty International, sont les conséquences d’une grève déclenchée le 6 février par l’intersyndicale de l’éducation FSPE-SLECG pour l’amélioration des conditions de vie des enseignants guinéens. En plus de ce point, la population était sortie le lundi 20 février pour réclamer la réouverture des classes après deux semaines de congé forcé ordonné par les départements en charge de l’Education.