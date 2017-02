«Le mandat d’Alpha Condé risque d’être écourté »

Après pratiquement 15 jours d’arrêt des cours dans les écoles et universités de Guinée, l’intersyndicale de l’éducation a annoncé lundi la suspension du mot d’ordre de grève après avoir trouvé un accord avec le gouvernement. Mais bien avant cette annonce, la journée a été émaillée par des scènes de violences dans la capitale Conakry. Dans un communiqué rendu public, le gouvernement fait état de cinq (5) morts, 30 blessés et 12 arrestations.

Pour l’ancien ministre de la Communication qui a basculé dans l’opposition, le gouvernement est responsable de toute cette situation.

« Il y a trop d’amateurisme dans le travail de ce gouvernement. Ce sont eux qui ont provoqué ce problème. Comment ont peut faire une nouvelle grille qui n’a pas d’incidence financière ? Deuxièmement, quand tu regarde leur travail, même des enfants du collège ne peuvent pas travailler de la sorte. On ne peut même pas penser que cette grille est passée devant le Conseil des ministres», déploré Alhoussein Makanera Kaké.

Et d’ajouter : «les grades et échelons sont passés à 12. Maintenant pour passer d’un échelon à un autre, il te faut deux ans. Donc, en 48 ans s’il n’y a aucun problème, tu ne peux faire que grade 2 et échelon 2. Qui peut faire 48 ans de service ? Pourquoi aller à 12 quand tu ne peux même pas faire 2 ? Quand tu regarde aussi le tableau, tu prends quelqu’un qui est recruté aujourd’hui avec hiérarchie A et cet autre qui a fait 17 ans de service avec hiérarchie A, ils ont le même salaire. Ce que les petits directeurs détournent par an, c’est ce que tous les enseignants de Guinée demandent. Quand vous prenez l’ARPT, c’est plus de 1500 milliards par an alors que ce que tous les enseignants demandent ne dépasse pas 500 milliards. Donc, l’ARPT seule peut résoudre tout cela sans problème. C’est le cas aussi de l’OGP dont le Directeur se montre très généreux en partant rénover le stade de Kissidougou, il finance des partis et fait même des cadeaux à la RTG. L’argent là ne l’appartient pas. (…) Mais le gouvernement s’est montré sourd et voilà ce qui se passe. C’est le gouvernement le plus médiocre de l’histoire de la Guinée. Depuis que je suis en Guinée, je n’ai jamais vu un gouvernement qui a un tel niveau.»

Pour le président du FND, en voulant chercher un troisième mandat, le président Alpha Condé risque d’écourter son mandat actuel.

« Alpha Condé, c’est comme un jardinier mais qui n’arrose jamais sauf après la récolte. Il est en train de se battre aujourd’hui pour un troisième mandat en 2020 tout en oubliant qu’il est en train de perdre son mandat en cours. Parce que s’il ne règle pas définitivement et à temps ce problème, son mandat risque d’être écourté. On a en tête les scénarios de 2006 et 2007, Cela a commencé de la même manière. Les gens sont trop frustrés dans ce pays. Il faut qu’il sache que la Guinée n’est pas une propriété à lui. Il a fallu que quatre militaires tirent pour une heure de temps pour qu’on accorde 20% pour les militaires en dépit des 1400 milliards comme budget annuel. Ce qui est étonnant, c’est le comportement d’un professeur par rapport à l’éducation », prévient Makanéra.