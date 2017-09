Violences à Boké : le siège du RPG mis à sac, les activités paralysées, y compris celles des sociétés minières

Déclenchées depuis lundi 11 septembre, les manifestations des jeunes de Boké contre les coupures de courant dans leur ville, se poursuivent tout en se radicalisant. Après une nuit particulièrement agitée, les jeunes manifestants se sont pris ce matin, dans les bandes de 11 heures à midi, au siège fédéral du RPG, le parti au pouvoir.

Lors de cette attaque, les émeutiers ont systématiquement saccagé les locaux du parti présidentiel, situé au quartier Kadiguira, en plein centre-ville de Boké avant d’emporter beaucoup de biens (chaises en plastique et des appareils électroniques), a-t-on constaté. (Voir photo)

Ensuite les jeunes manifestants se sont dirigés vers le quartier Gorey où se trouve le domicile du Secrétaire politique du RPG, Sinè Magassouba qu’ils accusent, par ailleurs, d’avoir entretenu les forces de l’ordre. Mais celui-ci doit son salut aux voisins qui sont sortis pour empêcher les manifestants de s’en prendre à son domicile.

Faut-il aussi souligner que pour la journée de ce vendredi comme celles précédentes, Boké ressemblait vaguement à une ville en guerre où tout semble s’être arrêté. Aujourd’hui, les établissements scolaires n’ont malheureusement pas pu ouvrir pour reprendre les cours après plus de deux mois de vacances. En outre, les compagnies minières comme la SMB ou GAC sont, de leur côté, durement touchées par ces manifestations qui paralysent considérablement leurs activités et qui réduisent la mobilité à la fois des travailleurs et des gros camions transportant les minerais pour les ports d’embarquement.

Quant au bilan, on dénombrerait, selon nos sources, 14 nouveaux blessés entre la nuit d’hier jeudi et ce vendredi à la mi-journée. Ce qui porte désormais les statistiques à 77 blessés et deux décès depuis le lundi 11 septembre.

Nous y reviendrons.