Vingt ans de Guineenews : les surprises du Groupe Hadafo Médias

Il n’a pas attendu l’invitation officielle. Dès qu’il a eu vent des préparatifs des festivités des vingt ans de Guineenews, prévu les 27 et 28 octobre, le patron du Groupe Hadafo Médias, Lamine Guirassy, qui rentre d’une tournée réussie au Sénégal, a écrit un courrier pour votre site. Nous le publions in extenso. C’est en français et un peu en anglais, en russe et en chinois. Et vous le comprendrez seul sans traducteur.

Guineenews 20 ans

20 ans de Professionnalisme

20 ans, pionnier !

Le pionnier des sites internet guinéens né il y a 20 ans. C’était en 1997 !

En 20 ans, le réseau n’a jamais cessé de donner de la voie !

Aujourd’hui, la Guinée est fière d’un immense réseau départemental, riche de quelques centaines de correspondant à travers tout le pays et dans le monde.

Avec plus d’un million de visiteurs, ces parcours d’infos vraies, de vraies références, en Guinée comme à l’étranger, pour le rayonnement d’une information de qualité ;

La Guinée et les guinéens vous invitent à célébrer ce 20e anniversaire de Guineenews le 27 octobre 2017 à l’hôtel Noom, Avec les invités de taille.

Le groupe Hadafo Médias fier de Guineenews pour ses 20 ans.

Fier d’être guinéens, fier de Guineenews.

Cordialement, Best regards, Atentamente, С наилучшими, 诚挚的问候

M. Lamine GUIRASSY

Directeur d’antenne

Radio ESPACE / ESPACE TV.

Fondateur Groupe

Hadafo Médias / Radio Espace / Espace TV /Espace Régions Labe ,Kakande , Kankan . Sweet FM Guinée

BP 256 Conakry Guinée.

Www.espacefmguinee.info

Www.sweetfmguinee.net