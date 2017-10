Vindicte populaire à N’Zérékoré : 5 suspects interpellés (Parquet)

Les enquêtes sur le cas de lynchage du jeune homme abattu mardi à N’Zérékoré vont bon train. Cinq personnes sont arrêtées et sont en train d’être auditionnées par la police a annoncé le Procureur.

Mamadou Dian Bora Diallo était devant la presse mercredi 25 octobre 2017 pour faire la lumière sur les circonstances du lynchage du jeune homme qui a été abattu par la foule dans la cour de la Maison des jeunes. Cela, dit-il, pour mettre fin aux spéculations qui se font autour du sujet.

« Il y a eu plusieurs versions qui ont été rapportées sur ce lynchage de ce jeune… Il y a quatre jeunes élèves qui se sont permis d’interpeler la victime prétextant que cette dernière aurait frauduleusement soustrait des billets d’argent appartenant à leur grand frère qui réside à Bangoïta, dans la sous-préfecture de Yalenzou. Ils ont crié au voleur et la foule est venue, ils ont commencé à le lyncher sans lui donner la possibilité de se justifier si oui ou non les faits qui lui sont reprochés sont fondés. Et lui ont battu à mort », a expliqué Mamadou Djan Bora Diallo.

A l’en croire, ces quatre élèves sont arrêtés et sont en train d’être auditionnés par les agents des services de sécurité.

«Dès qu’on a été informé, j’ai donné des instructions aux autorités de la police que les quatre élèves et leurs grands frères qui leur auraient donné l’instruction d’interpeler son voleur, soient arrêtés. Maintenant, ces cinq personnes sont arrêtées et sont en train d’être auditionnées. Le procès verbal d’enquête préliminaire est aussi en train d’être fait, dans quelques heures, elles seront déférées au niveau de mon Parquet. Nous allons les juger pour des faits criminels et elles seront condamnées conformément à la loi », a-t-il ajouté.

Il faut rappeler que c’est la première fois que des personnes soient interpelées à N’Zérékoré pour vindicte populaire. Et le Procureur semble déterminé à sanctionner sévèrement les éventuels coupables.