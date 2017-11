Vie politique : l’allégeance à vie du ministre Boubacar Barry et de son parti à Alpha Condé

C’est sous des salves d’applaudissements que le ministre de l’Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion du Secteur Privé, Boubacar Barry a fait son entrée au siège du RPG à Gbessia, ce samedi 11 novembre, a-t-on constaté sur place.

Prenant la parole, le ministre Boubacar Barry qui s’exprimait au nom de son parti, l’Union Nationale pour le Renouveau (UNR) dira qu’il est venu pour réitérer toute sa reconnaissance et sa fidélité au chef de l’Etat Alpha Condé et à sa formation politique, le RPG Arc-en-ciel.

Pour Boubacar Barry, il est important qu’il vienne devant les militants du RPG pour témoigner son affection pour le chef de l’Etat, Alpha Condé. «Il n’est jamais trop tard pour bien faire. Malheureusement comme vous le savez, un moment donné j’étais malade. C’est grâce à Dieu et à l’aide du Pr Alpha Condé que je suis encore en vie. Il serait vraiment ingrat de ma part si je ne le lui témoigne pas ici haut et fort.»

Lisez plutôt l’intégralité de sa déclaration :

«Je suis venu aujourd’hui à l’Assemblée Générale du RPG au nom de l’Union Nationale de Renouveau qui est mon parti, parti allié au RPG pour exprimer toute ma gratitude, toute ma reconnaissance, toute mon affection et toute ma fidélité au président de la République, le Pr Alpha Condé. Les ivoiriens disent qu’un pied dedans, un pied dehors, c’est dehors. C’est pourquoi, je suis venu dire et réitéré que l’UNR a ses deux pieds, sa tête et ses mains dans mouvance présidentielle.

Il était important que je le dise aujourd’hui. Car, il n’est jamais trop tard pour bien faire. Malheureusement, comme vous le savez, à un moment donné j’étais malade. Par la grâce de Dieu, je peux dire que le Pr Alpha Condé m’a sauvé la vie. Je serai ingrat si je n’affirme pas haut et fort ce geste hautement humaniste du président Alpha Condé.

Nous sommes avec le RPG Arc-en-ciel, nous serons avec le RPG, nous resteront avec le RPG. C’est pourquoi, le Bureau Politique National du l’UNR m’accompagne. Vous pouvez compter inlassablement sans état d’âme et sans état d’esprit sur l’UNR. Nous sommes des gens de conviction, nous faisons nos choix, nous n’avons pas besoin de les cacher et nous les exprimons haut et fort. Que cela plaise ou pas, les gens doivent savoir que nous sommes avec le Pr Alpha Condé et le RPG Arc-en-ciel. Je suis venu spécialement pour le dire et pour le réitérer.»

Lire vidéo: