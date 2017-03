La justice guinéenne pense avoir bien fait en déclarant l’ancien exilé, Bah Oury, victorieux dans le procès l’opposant à son ancien parti, l’UFDG, qui l’a expulsé de ses rangs. Sauf que dans ce cas de figure, au lieu de régler le problème, elle ravive les tensions.

Pourtant, toute justice, la vraie, pas la justice aux ordres, la justice bananière des tropiques, quand il y a un problème, elle tient souvent compte du maintien de la paix. S’il y a une possibilité de réconcilier les parties, elle le fait. A défaut, elle tranche sans sourciller.

Malheureusement, au tribunal de Dixinn, la justice n’a fait ni l’un, ni l’autre. Au contraire, elle a déplacé la solution pour entretenir sciemment la crise. Or, tout le monde a suivi en février 2016 le retour mouvementé de Bah Oury au pays et la bagarre mortelle qui en a suivi. Un an après, le procès du présumé tueur du journaliste Elhadj Diallo tarde. Au lieu d’aider à la manifestation de la vérité, la justice réveille les morts.

Si au moins, vu ses « considérants », Dame Thémis avait intimé à Cellou Dalein Diallo de restituer l’UFDG à son propriétaire, on aurait applaudi des deux mains. Mieux encore, si elle avait demandé au ministère de la sécurité de faire participer Bah Oury aux réunions, plénières et assemblées, de l'UFDG, on se serait roulé à terre. Mais en annonçant du bout des lèvres, la réintégration de Bah Oury sans créer les conditions, le pire est à craindre.

Mais à quelque chose, malheur est bon, dit l’adage. Tenez, en déclarant Bah Oury vainqueur du procès, la justice n’aide pas Alpha Condé. Elle n’enfonce pas Cellou Dalein Diallo non plus. Au contraire, elle ouvre le boulevard aux hostilités, tant les positions entre les deux ennemis « intimes » de l’UFDG sont inconciliables, du moins si tôt.

En attendant d’en savoir l’issue finale, on peut tirer deux leçons dans le verdict du tribunal de Dixinn. La première, Bah Oury est face à sa conscience. En Juillet 2011, quand il avait été cité comme le cerveau de l’attaque de la résidence privée du chef de l’État, il avait fui le pays et insulté la justice au lieu de venir l’affronter. Qu’un gracié applaudisse la justice qui l’avait condamné par contumace, parce que cinq ans après, il a triomphé sur son rival, voilà une pilule dure à avaler.

La deuxième leçon, quand Bah Oury avait été expulsé des rangs de son parti, l’homme avait bombé le torse pour aller faire le forcing devant le portail du siège de l'UFDG. Et quand il avait été repoussé au portail, l’exclu avait aussitôt saisi la justice pour demander qu’il soit rétabli dans ses droits.

Comme on le voit, Bah Oury ne se soumet à la justice, que lorsque ça l’arrange. A défaut, il n’en a cure. Qui a oublié, quand, depuis son exil, il multipliait les appels à la rébellion, à la désobéissance civile et au refus du dialogue ? Il insultait Alpha Condé, critiquait son gouvernement et dénonçait sa famille, en utilisant des propos des plus hostiles.

Mais quand ils se sont réconciliés à la veille du scrutin présidentiel de 2015, l’homme a mis de l’eau dans son vin. Et dès qu’il a bénéficié de la grâce présidentielle, personne ne sait dans quelle condition, l’homme s’est retourné contre son parti, ses militants et son leader. En gagnant contre l'UFDG, il aurait pu intenter un procès contre la justice, pour peu qu'il soit légaliste, pour réclamer la libération de Fatou Badiar et d'AOB. C'est quand même ahurissant que le cerveau de l'attaque soit en liberté et que les lampions soient en prison.

Que Bah Oury n'oublie pas donc. Avant lui, l’histoire politique guinéenne est pleine d’exemples d’expulsion des cadres dans les partis, surtout ces dernières années. Citons-en quelques-uns, même si le sien est le plus atypique.

En 2012, par exemple, quand Dr Faya Millimouno avait senti qu’il ne se sentait plus dans la nouvelle direction de la Nouvelle Génération pour la république (NGR), il avait pris ses distances et déposé sa lettre de démission. En 2013, il a créé son propre parti. Bien que relativement jeune, le BL est arrivé quatrième au scrutin présidentiel de 2015.

Au mois de février 2014, quand Mme Traoré Zalikatou Diallo, pourtant ex numéro 2 du PEDN, avait siégé au sein de l’Assemblée nationale contre la volonté de son parti, elle a été exclue pour faute lourde, de toutes les instances dirigeantes du PEDN. Depuis, le parti de Lansana Kouyaté continue d’exister et Mme Traoré assume ses choix.

En juin 2016 également, l’ancien ministre de la communication, Alhousseiny Makanéra, pourtant géniteur du RPG-Arc-en-ciel, a été exclu du RPG-Arc-en-ciel pour ses chantages contre le pouvoir. Lui aussi, n’a pas attaqué la décision à la justice, ni occasionné la mort d’homme devant le siège du RPG. Il a plutôt rejoint l’opposition.

Toujours en Juin 2016, Dr Ousmane Kaba, membre influent du parti présidentiel, est exclu du RPG Arc-en-ciel. Au lieu d’aller saisir la justice ou de créer des tapages devant le siège du RPG, il vient de créer sa propre formation politique, le PADES.

Leçon de morale : la justice est libre de déclarer vainqueur qui elle veut à la barre. Mais le tribunal de l’histoire est là pour juger chacun d’entre nous. Mamadou Sylla « Syma » ne dira pas le contraire. Lui, qui avait annoncé la condamnation de l’opposant d’alors, Alpha Condé, est celui-là qui a validé l'élection de son ancien prisonnier en 2010. Dommage, s'il avait su cela dix ans auparavant.

A méditer