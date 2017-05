Vaccination anti la polio à Lélouma: les défis de la campagne, selon le DPS

Ce samedi 6 mai, dans un quartier de la commune urbaine de Lélouma, en présence des autorités locales et des agents de la santé, a été lancé le tour 2 de la campagne de lutte contre la poliomyélite.

En tout, 44.232 enfants de 0 à 5 ans sont concernés par ce vaccin. Cette campagne se déroulera inclusivement du 06 au 09 mai 2017. Le Directeur préfectoral de la Santé de Lélouma revient ici sur les défis énormes qui les attendent. « Pour ce deuxième tour de cette année, je vais vous réaffirmer que le tour passé, nous avons eu à vacciner 44.232 enfants dans toute la préfecture. Le gouvernement et les partenaires nous demandent, premièrement, de vacciner ces 44.232 enfants ; deuxièmement, de vacciner les autres enfants qui ont été ratés au premier tour ; et troisièmement, de vacciner les enfants qui viennent d’ailleurs et qui n’étaient pas là lors du tour précédent. Ceci veut tout simplement dire qu’en dehors de la cible que nous avons vaccinée, nous devons aller au-delà de ça. C’est ce qui nous fait d’énormes soucis. Et permettez-moi de vous dire qu’en ce qui concerne la commune urbaine, les agents et les volontaires doivent vacciner plus de 4.000 enfants, alors que l’estimation à laquelle j’avais fait allusion voudrait que ça soit 3.000 enfants. Et si on voyait la population du recensement pour toute la préfecture, ça devrait être 33.000 enfants à vacciner mais nous sommes à 44.000 et quelques. Et malgré ça, je vous affirme qu’il y a encore des enfants qu’on a ratés», nous a confié Dr Ouo-Ouo, le Directeur préfectoral de la santé (DPS) de Lélouma.

Pour relever ce défi, le Directeur préfectoral de la Santé lance un appel pressant aux autorités à tous les niveaux, aux pères et aux mères de famille pour une franche collaboration pour que tous les enfants concernés soient vaccinés. Et pour ce faire, la stratégie adoptée est celle du porte-à-porte malgré l’enclavement de certaines localités.

Abdourahamane Barry à Lélouma pour Guinéenews