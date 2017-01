La guerre entre conservateurs et réformateurs bat son plein dans le monde entier. Dans toute l’Europe, ça chauffe. Le populisme des réformateurs, progressistes et démocrates qui se dissimulent sous différentes appellations politiques est débordant mais moins qu’aux Etats-Unis. Cela est logique, vu que le pays de l’Uncle Sam est un rassemblement et une mosaïque de populations venant de tous les cieux et civilisations.

Si le puritanisme de certains est contraire à la liberté de penser qu’aspire la majorité cosmopolite, par contre, certaines réformes dépassent et heurtent profondément les entendements humains. L’Amérique du 18ème siècle n’est pas celle du 21ème, mais celle-ci ne doit pas, non plus réformer jusqu’au chaos, pour gagner des suffrages populaires toxiques.

L’histoire ou la légende, peu importe, nous a montré l’exemple de Sodome et Gomorrhe où la liberté absolue voulue par les hommes s’était transformée en libertinage et leurs conséquences…

Barack Obama, un homme au destin extraordinaire, a eu le mérite d’être un Noir qui s’est fait élire président des Etats-Unis d’Amérique. Ce que même Martin Luther King, le pasteur et prédicateur noir, farouche militant pour l’égalité des droits civiques des Noirs aux Etats-Unis d’Amérique n’avait pas osé rêver, en son temps. Cela va sans dire que l’homme et doué d’un charisme hors du commun.

On pense qu’il s’en sert pour aller plus loin dans les réformes sociétales que n’importe qui avant lui. Seulement Barack Obama, grisé par son succès, a semblé oublier ses repères en venant en Afrique, au pays de son père, faire la promotion du mariage-gay, c’est-à-dire des personnes de mêmes sexes, flûte ! Evidemment qu’il n’a pas eu de répondant favorable, bien le contraire, malgré sa popularité mondiale. Mais l’homme est d’une ténacité espiègle, il n’aime pas les revers, rejets ou défaites sans dire son dernier mot. Il l’a dit, à quelques heures de l’expiration de son dernier mandat.

Comment peut-on interpréter la remise des peines de Bradley Manning ? Avant d’entrer dans le beurre du sujet, il faudrait poser deux questions capitales : Qu’est-ce que c’est qu’un lanceur d’alerte dans le civil ? Un agent assermenté peut-il impunément être un lanceur d’alerte ? Le lecteur érudit a là du grain à moudre, on lui confie cette corvée, vu que le sujet est plus large, plus que les propos du jour.

Ainsi donc, en raccourcissant les peines de Bradley Manning alias Chelsea Manning, un gynandre qui ressemble à un gynoïde, ou un gynoïde qui ressemble à un gynandre, a choisi d’être femme par la force de la perversité humaine, aidé en cela par une éthique médicale et médicinale encore plus perverse. On a entendu parler des plantes hermaphrodites, bisexuelles et des animaux homosexuels mais l’Homme, étant un animal supérieur, ne devrait pas prendre ces exemples pour se conformer à ces deux genres et espèces différentes, d’un certain avis.

Et si Caïn et Abel étaient des homosexuels, il n’y aurait pas eu d’humanité, comme on la connait, de nos jours, avec ses plus de 7 milliards de trublions et de manifestants politiques pour écumer le monde…

En libérant Chelsea Manning, qui aurait dérobé plus de 700 mille secrets militaires pour mettre la sécurité de son pays en jeu, doit-elle être considérée comme un lanceur d’alerte ou comme un traître ? Si elle avait dévoilé le code nucléaire des Etats-Unis au monde entier, serait-elle considérée comme lanceur d’alerte ? Si oui, il faudrait appréhender le pire pour l’humanité. La remise de ses peines est une réforme qui met à nu les services secrets et militaires.

Obama l’a-t-il fait pour mettre le maximum de bâtons dans les roues de Donald Trump et des Républicains, qui veulent mettre certaines de ses réformes à l’eau, il a son idée et ses raisons. Reste à savoir si tous les Démocrates de son camp partagent son avis. Quant à ses adversaires, ils exploiteront au maximum dette mesure de trop pour parler du « dévaste Obama », par inférence et par ricochet, du « désastre démocrate ».

On se demande si la dernière démarche de Obama ne mine pas politiquement ses successeurs et futurs candidats. On parle déjà de la possible candidature de l’extraordinaire Michelle, son épouse, mais la caque sent déjà le hareng.

Certains observateurs, qui avaient voulu que Obama entrât dans l’histoire avec une mention, sont obligés de se renfrogner devant cette grâce inappropriée et gauche.

Parlant de la Gauche politique, on a vu ce dont elle est capable en auto-destruction, en Europe. Donald Trump, qui n’est pas un « aliboron politique », en dépit de son apparence balourde et lourdaude, fait feu de tout bois dans ce sens. En tout cas, les eurosceptiques ne manquent pas pour le suivre, bien le contraire Déjà, la Grande – Bretagne est sortie de l’Europe à cause de trop de réformes. D’autres vont suivre. A moins d’un retournement et d’un renversement politique insolite, on voit déjà le naufrage général des réformateurs.

« Après moi, le déluge ! » ?