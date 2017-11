Urgent/Médias : la radio Espace FM suspendue par la HAC

La radio Espace, une des radios privées de la place, vient d’être suspendue pour une semaine. C’est une décision de la Haute Autorité de Régulation (HAC) qui vient de tomber sur notre desk.

L’institution de régulation audiovisuelle guinéenne affirme avoir, selon ledit communiqué, constaté que dans «l’émission des Grandes Gueules diffusée le 1er novembre 2017, des informations susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l’Etat et de saper le moral des forces armées et de l’ordre public».

En conséquence, la haute Autorité de Communication a ordonné la suspension de la radio Espace Fm et de l’ensemble de ses stations relais sur le territoire national pour une durée de 7 jours allant de 3 au 9 novembre 2017.

Par ailleurs, la HAC invite les ministres de la Communication, du Postes et Télécommunication et de l’Economie Numérique et celui de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation ainsi que les présidents de l’association de presse à veiller l’application correcte de la présente décision.

Nous y reviendrons.

