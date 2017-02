Dans un communiqué en date de ce 20 février et dont Guineenews détient copie, l’inter syndicale de l’éducation FSPE-SLECG annule la levée de la grève comme annoncé hier sur les médias nationaux. “Les déclarations télévisées tenues hier 19 février sur les antennes nationales et internationales restent nulles et sans effet et n’engagent que les déclarants“, précise ce communiqué signé de la cullule de communication de l'inter syndicale.

Dans le même document, les syndicats précisent que ”la grève reste maintenue jusqu’à la satisfaction de tous les points de revendication notamment le maintien de la valeur monétaire du point d’indice (VMPI) à 1030 et la rétrogradation”.

Pour finir, l’intersyndicale indique que la ''levée ou la suspension'' de la présente grève sera ''décidée en assemblée générale'' suite à un compte rendu exhaustif des acquis de la négociation. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien suivant:communique-de-linter-syndical-slecg-fspe