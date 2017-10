Urgent/Agressions de journalistes: l’appel du président de l’urtelgui

Les violences dont été victimes ce mardi 31 des journalistes de la presse privée ce mardi à l’escadron mobile numéro 3 de Matam n’ont pas laissé indifférents le Syndicat des professionnelles de la presse privée de même que les responsables de l’Union des radios télévisions libres de Guinée (URTELGUI).

Présent sur les lieux, Sannou Kerfalla Cissé en sa qualité de président de l’URTELGUI et Sidi Diallo, Secrétaire général dudit Syndicat ont assuré qu’ils prendront toutes les dispositions nécessaires pour que justice soit rendue aux victimes après une large concertation, a-t-on constaté sur place.

«Après la conférence de presse organisée par nos confrères de Gangan ce matin, on est venus à l’escadron mobile numéro 3 de Matam pour savoir pourquoi notre confrère Aboubacar Camara est toujours détenu. Il y a eu des altercations entre les gendarmes et nous. Ils ont blessé au moins 7 de nos amis dont les plus souffrants ont été admis au CMC de Matam. Pour le moment ont est en train de nous concerter pour voire qu’est-ce qu’il y a lieu de faire. Parce que M. Camara ne peux pas rester là et les collègues blessés et qui ont perdu leurs matériels ne vont pas rester sans rien, c’est impossible.» a déclaré Sidi Diallo, le Secrétaire général du syndicat des professionnelles de la presse privée de Guinée.

Pour sa part, Sannou Kerfalla Cissé a condamné ces violences avant d’inviter les journalistes au calme afin de faciliter la recherche d’une solution idoine.

«Ce qui s’est passé, je l’ai vécu au même titre que vous. Nous avons tous été violentés, bastonnés. Depuis 25 ans que je suis dans la presse ce que j’ai vu ici, ne s’est passé nulle part dans le monde entier. Donc, je demande à tout un chacun de garder son sang froid. Nous sommes en train en pourparlers et je vais vous revenir dans un instant. En attendant, je vous demande de libérer les lieux…»

Un appel qui n’est sans doute pas tombé dans de bonnes oreilles. Car, les journalistes ont refusé de quitter les lieux avant la libération de leurs collègues détenus.

Au moment où nous mettons en ligne cette dépêche (18H50), le Coordinateur du groupe Gangan, Aboubacar Camara aurait été relaxé.