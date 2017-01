Une manifestation des femmes ressortissantes du village de Nionssoridou, situé à environ 25 kilomètres de Beyla se tient en ce moment (21h32) dans l’enceinte du gouvernorat de N’zérékoré.

Ce sont une centaine de femmes accompagnées de leurs enfants et maris qui sont en train de manifester à N’zérékoré, capitale de la région forestière. Après avoir fait le tour da la ville à travers une marche pacifique, les manifestants ont envahi la cour du gouvernorat où ils comptent passer la nuit.

Selon Mabana Souaré, porte-parole des femmes manifestantes, cette manifestation vise à interpeller l’autorité régionale sur la « mauvaise gestion » de l’affaire dite de Nionssomoridou par le procureur général de la cour d’appel de Kankan, William Fernandez et surtout dénoncer ce qu’elles qualifient d’arrestations arbitraires de leurs parents.

« Nous sommes là cette nuit pour dénoncer les injustices dont nous sommes victimes. Tout le monde sait ce qui s’est passé en 2015 dans le village de Nionssomoridou. Dans ces affrontements entre militants du RPG arc-en-ciel, c’est nous qui avions perdu notre frère en première position du nom de Mohamed Souaré, avant que le camp adverse ne perdu un de leurs. Depuis ce jour, c’est seulement des gens de notre famille qu’on emprisonne. Ils ont emprisonné des nourrisses et des femmes enceintes, ils ont enfermé des vieillards de plus de 85 ans. Il y a un verdict qui a été rendu à la cour d’appel de Kankan et il y a six (6) personnes qui ont été condamnées. Nous avons un frère qui n’est pas politique, un simple enseignant à l’école coranique qui a été condamné aussi et il est décédé en prison et nous n’avions pas réagi parce que nous nous sommes dit qu’il faut respecter la décision de la justice », a expliqué Mabana Souaré, porte-parole des femmes au micro de Guinéenews.

Poursuivant, elle dira que malgré que des gens soient condamnés, la justice continue d’arrêter des « personnes innocentes » non seulement dans le village de Nionssomoridou mais aussi dans la commune urbaine de N’zérékoré.

« Malgré notre calme, les gens continuent toujours d’arrêter des gens et surtout de notre côté seulement. Aujourd’hui (23 janvier 2017), c’était le septième jour du décès d’une de nos mamans et nous nous sommes retrouvés pour faire un sacrifice. C’est au cours de ce sacrifice que nous avons vu un groupe de gendarmes qui sont venus arrêtés notre sage du nom de Djiba Souaré. C’est pourquoi nous nous opposons parce que nous pensons qu’il est simple innocent. C’est un vieux qui habite à N’zérékoré et qui n’était même pas au village au moment des faits. Pourquoi on va l’arrêter pour l’envoyer à Kankan ? Mieux, durant tout le jugement, son nom n’a jamais été cité. Alors sommes là avec nos hommes pour dire qu’el hadj Djiba n’ira pas à Kankan », dit-elle.

Au moment où nous quittons les lieux, les femmes continuaient à rallier l’enceinte du gouvernorat où elles comptent passer la nuit.

« Nous travailleront ici demain avec le gouverneur et nous n’allons pas quitter tant qu’il n’y a pas de solution », a lancé une femme apparemment très en colère.

Il faut rappeler que le 5 août 2015, des affrontements entre militants du RPG arc-en-ciel à Nionssomoridou survenus à cause d’une moto du parti, ont fait trois morts, plusieurs blessés et des dégâts matériels importants. Après ces affrontements, six personnes ont été arrêtées et emprisonnés par les autorités. Récemment, un d’entre eux est décédé à la prison centrale de Kankan.

Nous y reviendrons