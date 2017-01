Lundi 23 janvier sur un des chantiers de réfection des voiries urbaines de la capitale, le président Alpha Condé a annoncé que Singapour – le cabinet-conseil singapourien Surbana Jurong Planning Group- va livrer le plan de modernisation de la ville de Conakry au premier trimestre (2017). « Singapour qui nous fait le plan de développement de Conakry en 2040, va nous déposer le plan au premier trimestre », a dit Alpha Condé. (crédit photo: Présidence)

En septembre dernier, l'entreprise singapourienne avait été annoncée à Conakry pour concevoir le plan d'une capitale beaucoup plus moderne et répondant aux exigences écologiques. Les autorités guinéennes avaient indiqué que la future capitale – qui sera disponible dans un quart de siècle – serait localisée à environ 36 km à l'est de l'actuelle Conakry et s'étendrait sur 16.000 ha. Pour l'instant, Conakry, avec ses habitants qui se chiffrent à plus de 2 millions d’âmes aujourd’hui, reste une ville engorgée, malpropre…

En faisant l'annonce, le président Alpha Condé a signalé que son gouvernement est désormais tourné vers le réaménagement de Conakry. « Nous avons fait des indépendances délocalisées, maintenant nous allons nous concentrer sur Conakry pour l'assainissement et les voiries…Nous sommes en train de construire à Coléah. On va déménager les gens pour pouvoir réaménager complètement la ville pour qu'elle soit présentable. Vous savez, quand le président Erdogan est venu ici, il nous a dit que Conakry n'était pas une ville. Il faut qu'on relève le défi pour que Conakry soit une ville…», a dit Alpha Condé.