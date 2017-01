L’Union pour le Progrès de la Guinée (UPG), en collaboration avec la famille Doré, annonce un symposium, le 29 janvier à son domicile à Conakry, pour commémorer l’an un de la disparition de son ex président, feu Jean Marie Doré, ancien PM et député.

Jacques Gbonimy, membre du bureau politique du parti et un des proches à avoir vécu les derniers moments du défunt, revient sur cette disparition, les cérémonies en cours, mais surtout sur les derniers moments de l’illustre disparu.



« Nous avons perdu notre leader, l’honorable Jean Marie Doré des suites de maladie après un séjour en France où il était hospitalisé à Paris. Nous lui avons rendus visite pendant qu’il était malade. Nous sommes revenus pensant poursuivre les traitements ici. Et la maladie a pris le dessus sur lui. Il a rendu l’âme le 29 janvier 2016. Grâce aux bonnes volontés, au président de la République et au gouvernement, il a bénéficié de tous les honneurs qu’il faut à un homme d’Etat, dit-il.

Après un symposium au Palais du peuple, poursuit-il, il y a eu une réception à N’Zérékoré à la place des martyrs et la prière funèbre à l’Eglise de Lola. « Et l’enterrement a eu lieu le même jour à Bossou, son village natal. Cependant, il faut avouer que toute la Guinée s’est mobilisée pour ce décès », rappelle Jacques Gbonimy, remerciant de passage le président de la République, son gouvernement, les leaders politiques, les religieux, ainsi que tous les citoyens guinéens.

La gestion du parti après la disparition du leader

« Après le décès, il était question de gérer le bien qu’il nous a laissé. Et ce bien c’est l’UPG avec à sa tête comme intérimaire, Henry Kpogomou qui a géré la transition. Et puisque les règlements du parti veulent qu’il y ait un congrès pour remplacer le leader quand il est indisponible ou quand il est décédé, c’est ce qui fut fait. On a fait une première tentative au mois de juin-juillet pour avoir un congrès, on n’a pas pu. Et par l’apport de bonnes volontés et avec les ressources propres du parti, nous avons pu tenir ce congrès au mois d’octobre 2016. A la suite de ce congrès, Me Alfred Mathos a été élu comme président du parti et c’est lui qui gère le parti depuis le congrès jusqu’à maintenant entouré le bureau politique national qui l’accompagne et qui prend les initiatives dans le cadre politique et administratif ».

Les souvenirs gardés de l’ancien président du parti

« Un an après, nous continuons à ressentir la disparition de Doré parce que, quelqu’un qui a été membre fondateur d’un parti politique qu’il a entretenu contre vents et marées dans un régime militaire, pendant la période démocratique, en étant candidat aux élections présidentielles et législatives, qui a pu entretenir le parti jusqu’à son décès, c’est difficile aujourd’hui pour nous de l’oublier. Par moment, on souvient de lui quand on est confronté à certaines difficultés. Il arrive souvent de dire, si M. Doré était là, s’il était encore parmi nous. Par rapport aux questions nationales qui se posent, aux questions politiques, on savait qu’il avait une réaction rapide et généralement, une réaction fondée sur la réalité. Parce qu’on tournait et on revenait à sa vérité. Aujourd’hui, cela nous manque beaucoup, son charisme nous manque. C’est vrai que Dieu a toujours une solution aux différents problèmes qui se posent aux hommes, mais la disparition de Doré laisse un grand vide que nous sommes en train de combler par des efforts personnels et collectifs au sein de son parti, au sein de sa famille et au son de la collectivité de la nation guinéenne. Puisqu’il ne s’agit pas seulement des militants de l’UPG qui le pleurent, mais c’est tout le peuple de Guinée qui, par moment, regrette le décès de Doré. Vous apprenez souvent s’il était là, il allait réagir parce qu’on pense qu’il pouvait répondre directement et rapidement aux problèmes politiques qui se posent. Malheureusement, il n’est pas parmi nous, mais Dieu a toujours des remplaçants ».

Les derniers moments de Doré

« En fait quand il était sur son lit de malade à Paris, je suis allé pour lui rendre visite. Sa première préoccupation, c’était la Guinée. Il a demandé si le gouvernement avait été nommé, est-ce qu’il a commencé à travailler. Malgré son état, il a dit on va répartir pour redynamiser notre parti et on prendra le pouvoir un jour. Même étant malade, il rêvait vraiment à l’avenir de la Guinée et à la gestion du pouvoir en Guinée. Donc on garde cette mémoire de lui. Nous savons qu’il était un homme d’Etat et les traces qu’il a laissées pendant la gestion des crises dans le pays, on va toujours se souvenir de lui et de la bonne manière ».

L’avenir de l’UPG

« Je crois que l’UPG est sur le chemin avec une équipe dynamique qui est en place autour du président, Me Mathos. C’est vrai que je ne suis pas aux réunions, mais les échos que j’ai et ce que j’apprends, c’est que le parti est en train de vivre à travers l’envoi des missions à l’intérieur du pays pour préparer les élections qui viennent. De ce côté, je crois qu’il n’y a pas de souci parce que ce qui était difficile, c’était de trouver des hommes et des femmes capables de tenir le coup pour faire renaître le parti de ses cendres après la disparition de son leader. Je pense que le parti est en train de faire son chemin avec l’équipe de Me Mathos qui est en activité sur le terrain », estime Jacques Gbonimy.

S’agit du programme du symposium, le parti annonce : une messe de requiem le vendredi 27 janvier 2017 à l’Eglise Saint Michel de Colèah, une conférence de presse prévue samedi 28 janvier 2017 au siège du parti à Bellevue, un match de football prévu le même jour à Sonfonia, sous la présidence de Jacques Gbonimy et la visite d’une délégation du bureau politique national en février prochain à Bossou pour se recueillir sur la tombe de Jean Marie Doré.