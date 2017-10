Université de N’zérékoré : pourquoi les cours peinent encore à démarrer ? (Recteur)

Une semaine après la rentrée universitaire en Guinée et contrairement à certaines institutions d’enseignement supérieur du pays, les cours peinent toujours à démarrer normalement au niveau de l’université de N’zérékoré, a constaté Guinéenews à travers sa rédaction locale.

Sur les motifs de cette reprise timide au sein de son institution, Dr Ousmane Wora Diallo recteur de l’université de N’zérékoré précise : « partout, les universités ont ouvert les portes le 16 octobre et le calendrier universitaire prévoit les inscriptions et réinscriptions du 16 au 31 octobre. Naturellement, partout où c’est possible de démarrer les cours selon l’effectif des étudiants revenus et le nombre d’enseignants disponibles, les cours peuvent aller parallèlement. Mais puisqu’à l’intérieur nous connaissons la difficulté du déplacement et que la période d’ouverture s’est située au milieu du mois, certainement des parents ont des difficultés à faire venir leurs enfants en cette période. Et ils vont profiter des jours où le transport est moins cher. Mais en attendant, nous avons commencé les inscriptions et réinscriptions depuis lundi dernier comme indiqué par le ministère. Les cours proprement dit n’ont pas encore commencé mais en fonction des effectifs que nous avons enregistré, puisque tous les enseignants sont là, nous allons démarrer les cours d’un jour à l’autre. »

Poursuivant, Dr Diallo dira qu’il est en outre confronté à une autre difficulté qu’est la grève des assistants.

« On n’a une autre difficulté parce que les assistants sont en cessation d’activité dans toutes les universités du pays et ils ont des doléances qu’ils souhaitent être réglées avant de reprendre les cours. Et, nous nous avons un nombre important d’assistants et nous sommes appelés à négocier avec eux avant de démarrer les cours parce qu’ils constituent l’essentiel de notre personnel », dit-il.

Il faut rappeler que l’université de N’zérékoré comporte trois (3) facultés qui regorgent 14 départements dont 3 non opérationnels pour un effectif total d’étudiants de 2041 dont 749 pour la première année.