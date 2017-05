Université de Labé: c’est parti pour le recensement biométrique des étudiants et encadreurs

Entamé le weekend dernier, le recensement biométrique des encadreurs et étudiants des institutions supérieures de la région administrative de Labé se poursuit à l’université Hafia de Labé, située à environ vingt kilomètres à l’ouest de la commune urbaine, a constaté sur place Guinéenews.

Après le corps professoral, ce sont les étudiants des institutions publiques et privées de Labé qui sont devant la commission d’enrôlement depuis ce lundi 09 mai. À tour de rôle, les étudiants viennent se prêter à cet exercice d’enrôlement, géré par des cadres du ministère de l’Enseignement Supérieur.

Interrogée juste après son enrôlement, Hassatou Ly, étudiante en licence 4 MIAGE (maths informatique appliquée à la gestion) se réjouit du déroulement de l’opération: «pour l’instant, tout de passe très bien, ils vérifient s’il n’y a pas d’erreurs. Même si c’est une seule lettre qui manque, on ne te prend pas. J’espère que tout se déroulera sans corruption.»

Présent sur les lieux, le responsable de l’université Ahmadou Dieng de Labé, monsieur Cheikh Ibrahim a également accepté de livrer ses impressions : «c’est une chose qui n’a pas été facile, mais nous y parvenons quand même. En ce moment nous sommes à environ 60 % d’enrôlement et nous comptons faire passer le nombre d’étudiants que nous avons. Le seul problème que nous avons, c’est la distance. Parce que notre université est à N’Diolou (centre-ville) et on nous a demandé de venir jusqu’à Hafia qui est à peu près à 24 kilomètres. Donc, nous étions nous mêmes obligés de nous occuper du transport des étudiants. A part cela, il n’y a pas eu assez d’incidents, pas assez de problèmes.»

Pour l’instant, aucun résultat du recensement n’est disponible et les responsables de l’opération se sont pour l’instant abstenus de toute déclaration à notre micro. Par ailleurs, après Labé, l’équipe d’enrôlement doit se rendre à Dalaba puis à Mamou où ils sont attendus dans le même cadre.

Alaidhy Sow, Labé pour Guinéenews.org