Lagos, Nigeria; 17 janvier 2017: United Capital Plc, principal groupe bancaire d'investissement africain, s'est associé à des institutions financières et mondiales pour créer un Fonds d'investissement franco-africain (FFA), doté d’un capital investible de 77 millions d'euros. L'objectif du fonds est d'accélérer la croissance des petites et moyennes entreprises (PME) françaises et africaines innovantes avec des projets de développement sur les deux continents. Il s'agit du premier fonds d'investissement transfrontalier dédié au développement des PME africaines et françaises et aura une durée de vie de 10 ans.

L'accord de mise en place du fonds a été signé samedi à Bamako, au Mali, en marge du Sommet franco-africain auquel ont assisté le président malien, Ibrahim Boubacar Keita, le président français François Hollande et d'autres leaders mondiaux des secteurs privé et public. Bunmi Akinremi, directeur général adjoint de United Capital Plc, a signé pour le compte de United Capital, un commanditaire du Fonds Afrique – France.

Les autres investisseurs du Fonds d'investissement franco-africain en dehors de United Capital sont: Société Générale Orange, BpiFrance, Africinvet, Caisse Nationale de Prévoyance sociale de Côte D’Ivoire, Proparco (AFD), SAHAM du Maroc, Financecom, la caisse de retraite de la Banque Centrale de Au Kenya et d'autres investisseurs privés au Kenya. Le fonds est parrainé par BpiFrance et Africinvet.

Au-delà des performances financières, une attention particulière est portée à l’impact positif des investissements du fonds en termes de gouvernance, de transparence, de création d’emplois et le respect des valeurs sociales et environnementales.

La participation de United Capital est considérée comme symbolique car elle laisse présager une intrusion stratégique sur le continent, ce qui lui ferait jouer les premiers roles dans l’économie continentale émergente. Selon Akinremi, «le gouvernement français veut explorer les marchés en croissance et l'Afrique a été identifiée comme un autre domaine de croissance. United Capital souhaite encourager l'expansion des opportunités économiques pour l'Afrique ». Le Directeur Général du Groupe United Capital, Oluwatoyin Sanni, a expliqué que «United Capital s'est engagée à élargir son horizon d'investissement et à identifier les meilleures opportunités pour accroître le rendement de ses investisseurs, non seulement au Nigeria, mais également sur le continent africain. L'objectif du fonds est aligné sur l’objectif que cherche à atteindre United Capital en Afrique "

Le Fonds sera divisé en deux, 50% seront investis dans des PME françaises intéressées à faire des affaires en et avec l’Afrique et les 50% restants seront investis dans des PME africaines. Le FFA investira principalement dans des PME africaines à fort potentiel de croissance afin de créer des champions régionaux et même continentaux.

Au-delà de la contribution du capital, les gérants du fonds aideront les entreprises françaises à se développer en Afrique et, à l'inverse, les entreprises africaines dans leur stratégie de croissance en France et en Europe.