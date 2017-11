Un taxi attaqué entre Faranah et Maréla : bilan, un mort et un million de FCFA emporté

L’attaque est survenue dans la nuit du jeudi 9 à vendredi 10 novembre vers 22 heures alors que le taxi immatriculé RC 6997 N quittait N’Zerekoré pour se rendre à Labé. Les quidams qui ont opéré entre Faranah et Marélà ont ôté la vie à un passager, blessé un autre avant d’emporter plus d’un million francs CFA, a appris Guinéenews de sources concordantes.

Vu que le taxi en question est légalement enregistré au niveau du syndicat du transport et mécanique général CNTG (confédération nationale des travailleurs de Guinée) de Labé, celui-ci a aussitôt dépêché une équipe sur le lieu de l’attaque. A la tête de cette mission, Mamadouba Bangoura, alias ‘’Bang’’ revient sur les faits : « c’est à 25 kilomètres de Faranah que notre chauffeur qui quittait N’Zérékoré pour Labé a été attaqué à 22 heures 30 minutes entre Faranah et Maréla. Il y a eu un mort et un blessé grave. Nous sommes arrivés à Maréla ce samedi vers 3 heures du matin et ils ont aussitôt mis le corps à notre disposition. Sur place on n’a pu mettre main sur l’un des bandits grâce à l’aide de la gendarmerie de Maréla .»

Aguibou Barry, une des victimes et qui aurait le plus de biens dans cette attaque, témoigne: «c’est à la sortie de Faranah qu’une voiture nous a suivis. Ils ont tiré une première fois, puis une deuxième fois et les balles ont atteint le coffre et les pneus. Pour un début on pensait que c’est un pneu qui avait pété mais quelque temps après on s’est aperçu qu’un passager a été atteint au niveau de la bouche. C’est ainsi que les bandits ont eu le contrôle du véhicule et ils nous ont fouillé pendant deux heures de temps. Pendant ce temps, un des passagers blessés, était déjà mort. Ils ont tout emporté moi personnellement, j’ai perdu un million trois cent cinquante mille francs CFA (1 350 000 FCFA) et des téléphones portables de valeur.»

Aux dernières nouvelles, le corps a été gardé à l’hôpital régional de Labé avant d’être enterré sans que ses parents ne soient ne soient retrouvés, a-t-on appris.