Après l’obtention de son baccalauréat de fin d’études secondaires à Conakry, Mamadou Billo Diallo s’envole pour le Maroc pour des études en Finances, à l'Institut de Génie Appliquée (IGA).

Après une première année universitaire couronnée de succès à l'institut marocain, il décide de changer d’université et s’inscrit à l’université de Moncton, au Canada où il y poursuit ses études. Après quatre années, il obtient un Baccalauréat (Licence) en Administration des Affaires, concentration Finances et un certificat en Comptabilité en 2014.

Dès sa sortie de l’université, la même année, il décroche un poste à la Banque Nationale du Canada (BNC) où il se fait distinguer dès son recrutement. Il rafle ainsi le prix de "meilleure recrue" durant sa première année. L’année suivante, il obtient une promotion, le nommant "Conseiller Finances Personnelles". À ce poste, en 2016 (l’exercice précédent), il remporte le deuxième prix sur dix du club élitesqui récompense la performance d’un employé à la BNC. Il est ainsi l’un des meilleurs Conseiller Finances Personnelles de la banque. Cette institution est l’une des six plus grandes banques du Canada. Elle a des branches dans tout le pays et emploie près de 20 000 personnes.

David Michaud, Directeur de la succursale où Billo travaille affirme que Billo « a commencé au bas de l’échelle comme caissier puis s’est démarqué dès son arrivée en se donnant à 100% pour les clients. Il rajoute que Billo possède l’étoffe d’un champion, il est dévoué à la tâche et qu’il est fier de l’avoir comme employé ».

Il faut mentionner aussi que Billo est le seul immigrant d’origine africaine à l’avoir remporté et le seul employé au Canada Atlantique.

Son collègue René Omalo Sanga, immigrant lui aussi, mentionne que « Billo mérite cette reconnaissance, il est excellent joueur d’équipe et est une source de motivation. Il renchérit que Billo est un exemple pour tous (immigrants et natifs), car c’est un gagnant ».

Avant, au cours de ses études, Billo a travaillé aussi au Comité d'Accueil d'Intégration et d'Établissements des Nouveaux Arrivants (CAIENA) de la péninsule acadienne, à la Banque Nouvelle-Écosse et a été mentor des étudiants internationaux de l'Université de Moncton.

La remise officielle du prix a eu lieu ce Mercredi à PuntaCana, en République Dominicaine.

Le conseil que Billo donne à sa communauté et aux nouveaux arrivants est de se démarquer dans le bon côté et de laisser les bonnes traces.

Billo est également impliqué au sein de la maison Nazareth pour aider les plus démunis et est membre de l’Association des Guinéen(ne)s et Ami(e)s de Moncton

Daouda Diallo, correspondant de à Moncton