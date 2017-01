L’éboulement dans une mine d’or dans le district de Takoura (sous-préfecture de Gbérédou Baranama) à 35 kilomètres de Kankan, a fait ce samedi 21 janvier 2017, un mort et un blessé grave, a-t-on appris de sources officielles. Photo d'archives !

Selon le sous-préfet de Gbérédou Baranama, Mohamed Cheick Kourouma, l’accident s’est produit vers 13 heures GMT. Et Tady Mamoudou Condé, un jeune homme qui était sur le point de se marier, a trouvé la mort sur le coup. Originaire de Gbérédou Baranama centre, il y a été inhumé cette soirée.

Quant à la seconde victime, grièvement blessée, il s’appellerait Abou Magassouba. Et immédiatement après l’accident, il a été transféré en urgence à l’hôpital régional de Kankan pour des soins.

De plus en plus de morts et de blessés sont enregistrés dans les zones d’extraction artisanale de l’or dans la région de Kankan. La non règlementation et le laisser aller qui caractérise ce secteur qui ne cesse d’attirer les jeunes, seraient à l’origine de ces nombreux accidents mortels.