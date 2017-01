De retour au pays après plusieurs semaines d’absence, le président de l’Union des forces républicaines (UFR) a présidé samedi 14 janvier 2017 l’assemblée générale de son parti. Pendant son allocution, Sidya Touré a réaffirmé la position de son parti sur le code électoral et a indiqué ‘’qu’un chef de quartier ne peut pas être représentant d’un parti politique’’.

Plus loin, il a affirmé son opposition catégorique à la désignation du chef de quartier qui n’est pas autochtone : « […] Ce n’est pas parce que vous êtes arrivés dans un village à Siguiri pour faire l’extraction de l’or et que vous êtes devenus nombreux, qu’à partir de là vous allez dire que c’est vous qui allez nommer le chef de quartier. Et les autochtones là, ils font quoi ? Il ne faut pas tout mélanger. Nous avons posé ces questions et nous continuerons à les poser. Mais, ce n’est contre personne, qu’on arrête de personnaliser les débats. »

Ces propos ont provoqué l’ire du député uninominal de Gaoual, Ousmane Diallo, qui a taxé Sidya Touré d’ethnocentrique : « Sidya vient non seulement de montrer son ethnocentrisme aux Guinéens, mais aussi il vient dire qu'il est l'inspirateur des idées nauséabondes qui polluent l'espace politique de la Guinée. Il vient de réduire à néant le peu d'estime que j'avais pour lui. Le simple fait d'imaginer qu'il aurait pu être un président en Guinée me révolte. Chacun d'entre nous doit se révolter et condamner cette déclaration abjecte d'un politicien aux abois, incapable d'imaginer une nation unie dans la diversité. »

Ousmane Gaoual Diallo accuse aussi le haut représentant du chef de l’Etat d’avoir émis l’idée que certains Guinéens ne devraient pas avoir le pouvoir dans ce pays : « Après avoir été le chantre de tous contre une certaine catégorie de Guinéens, le voici en train de semer l'autre graine de la haine et de la division en instaurant une opposition entre les populations guinéennes avec l'idée saugrenue de droit des autochtones. Sidya se rappelle-t-il seulement qu'il est originaire de Gaoual et immigré à Boffa ? »