Un incendie s'est déclaré dans la nuit du dimanche au lundi 23 janvier 2016 à Daka 2 un quartier du centre de Labé. C'est un conteneur de vente de gas-oil et d'huile à moteur qui a pris feu vers 4 heures du matin. Pas de perte en vies humaines mais les dégâts sont estimés entre 20 et 25 millions de francs guinéens.

Installé à la devanture du centre de santé sous l'autorisation du défunt chef de quartier Ghadiri Maleya, explique que ce feu qui a consumé ce conteneur a failli faire plus de dégâts.

Interrogé, le président de la délégation spéciale de Labé dit ignorer l'existence de cette place de vente de carburant avant de déplorer la négligence des présumés auteurs.

« Je regrette beaucoup de voir de tels incidents se produire dans l'enceinte du centre de santé, parce que c'est un lieu publique. C'est déplorable, ce n'est pas du tout bien. Si quelqu'un vient installer une place de vente de carburant dans un lieu pareil sans demander une autorisation et qu'il y ait un dégât par la suite il va répondre de ces actes devant la loi. Personne n'est informé de cette situation », promet Elhadj Cellou Daka Diallo.

Vendre du carburant au marché noir est devenu une coutume à Labé. Sur ce, le président de la délégation spéciale accuse l'État d'inertie: « on va dégager tout ce qui est là et on va interdire de tels actes à l'avenir. Si vous voyez que les gens continuent à vendre du carburant au marché noir et partout en ville ce sont les autorités qui encouragent cela, sinon le carburant doit être vendu uniquement dans les stations. Mais le carburant se vend partout à Labé dans tous les coins de rue c'est une faiblesse des responsables alors que c'est du feu », déplore-t-il.

La victime très choquée n'a pas voulu s'exprimer sur le drame. Mais des témoins trouvés sur place ont affirmé qu'avant cet incident une histoire de vol de 5 millions de francs guinéens opposait le propriétaire du conteneur à un jeune qui travaille aux alentours. C'est 3 jours après que cet incendie s'est déclaré. Pour l'heure, l'origine n'est pas encore connue mais le jeune qui était soupçonné de voler cet argent a été appréhendé par les services de sécurité pour des fins d'enquête.

A noter qu'aucune victime humaine n'a été déploré mais les dégâts matériels sont estimés à 25 millions de francs guinéens selon les déclarations de la victime.