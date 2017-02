Dimanche soir, 5 février 2017, des milliers de téléspectateurs ont suivi en direct, devant leur écran téléviseur, la finale de la 31ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) opposant l’Egypte au Cameroun qui s’est finalement soldée par le score de 1-2, en faveur des Lions Indomptables.

Aboubacar Sidiki Diakité par contre, a vécu en live, vibré, tremblé, pleuré avec l’Egypte et rit avec le Cameroun depuis les tribunes du stade de l’amitié à Libreville. Pour cet étudiant passionné de football, la trentaine, ‘’c’était un rêve’’. Un rêve qui a été rendu possible grâce à la société TOTAL, sponsor officiel de la CAN 2017.

« Merci à TOTAL Guinée de m’avoir fait vivre l’émotion de la CAN. C’était tout simplement spectaculaire, fantastique pour moi. C’était une vraie émotion et j’ai vécu des moments très forts au Gabon », se remémore le client.

Suivi de sa compagne, Aminata Kourouma, la société TOTAL a respecté tous ses engagements liés au concours notamment en termes – de logement, de frais de transport, de restauration, – bref, la prise en charge a été effective à cent pour cent, a laissé entendre M. Diakité, sourire aux lèvres.

« Quand je participais à ce jeu, j’ai cru que c’était du bluff. Mais aujourd’hui, je peux dire à tout le monde que la société TOTAL est sérieuse. Quand j’ai été appelé par le Directeur commercial, j’ai crié de joie, j’étais ému et ce fut, la même émotion durant tout le séjour », indique Aboubacar Sidiki Diakité satisfait des services qu’offre TOTAL à ses clients.

A souligner qu’à l’instar de Aboubacar Sidiki Diakité, la société TOTAL a offert la même chance à 43 autres gagnants tous accompagnés d’une personne, soit 88 personnes dans l’ensemble- soit un gagnant dans chaque zone de résidence -, de vivre l’émotion de la CAN en direct.