L’assemblée générale de l’Union des Forces Républicaines (UFR), animée respectivement par les députés Baïdy Aribot, Hadja Aissata Daffé, Dr Deen Touré, Bakary Goyo Zoumanigui, Babara Fofana, Saikou Yaya Barry et le vice-président Boubacar Barry, a été consacrée au compte rendu des débats du parlement sur le projet de code électorale. Les responsables du parti ont tour à tour expliqué les raisons du blocage des débats au niveau du parlement et expliqué la position de leur formation politique.

Tout a commencé par la présentation de nouveaux adhérents au parti et la présentation des vœux de nouvel an qui ont été faits dans les différentes langues du terroir, comme pour prouver, selon eux, que le parti de l’ancien Premier ministre Sidya Touré est un parti national.

« Les gens n’ont qu’à dire que notre siège est vide, qu’on n'a pas de militants. On s’en fout. C’est nous qui connaissons la force de notre parti. Nous sommes le plus grand parti de ce pays parce que nous ne sommes pas un parti ethnique », a déclaré Baidy Aribot en accueillant les nouveaux adhérents.

S’agissant des travaux au parlement sur l’examen du code électoral et du code des collectivités, les responsables de l’UFR ont tour à tour expliqué le niveau des débats et la position du parti par rapport à ce projet.

Baidy Aribot a d’abord indiqué que les groupes parlementaires à l’assemblée nationale ont chacun sa position quant à la reformulation des dispositions du code relatives au mode de désignation des chefs de quartiers et de districts.

« Selon l’accord et comme le souhaitait certainement le groupe parlementaire de l’UFDG, on voulait désigner les chefs de quartiers et de districts au prorata des résultats obtenus par les listes candidates aux élections locales. Tout simplement pour dire qu’une fois les élections communales terminées, on prenait des listes majoritaires par quartier et le parti majoritaire dans un quartier donné, choisissait le chef de quartier. Il se trouve que cette formulation a un obstacle majeur, c’est la constitution de notre pays. Notre constitution, au niveau local parle d’élection directe et sécrète », a indiqué le député uninominal de Kaloum.

Et de poursuivre : « Le groupe parlementaire des républicains et d’autres partis qui partagent le même point de vue ont estimé que l’adoption du projet de nouveau code électoral serait une violation de la Constitution du pays. Nous sommes des députés, notre mandat n’est pas de remplacer le peuple, mais de le représenter. Et ce peuple, dans ses aspirations, souhaite que le pays fonctionne selon les lois de la République. En tant que parti républicain, on ne pouvait pas s’associer à une telle manœuvre qui viole la Constitution de notre pays ».

Sans pour autant nommer quelqu’un, Baidy Aribot dit avoir constaté que certains n’étaient pas contents de cette position de son groupe parlementaire, mais aussi de la position de la majorité des députés de la République de Guinée.

« Si vous m’avez suivi ces derniers temps, j’ai répondu qu’on ne doit pas menacer la République. Nous ne sommes pas contre un leader, nous ne sommes pas non plus à l’assemblée pour bloquer une loi qui va dans le sens de l’intérêt de la Guinée. Nous sommes à l’assemblée nationale pour que les lois qui sont votées soient des lois qui vont dans le sens du peuple et du progrès des Guinéens. Nous pensons qu’en février, nous pouvons continuer à discuter de ce code », a-t-il souligné.

Parlant en son nom propre, pour reprendre ses propres termes, le député est allé sans contour : « Maintenant, cela n’engage que moi, je dis et je le répète, nous n’accepterons pas qu’on nous donne des injonctions au niveau de l’assemblée nationale. Si nous devons agir, nous devons le faire en toute impartialité, en toute honnêteté et en toute responsabilité. C’est pourquoi, ceux qui menacent, je dis bien ceux qui menacent, parce qu’il y a eu échec de compromis au niveau de l’assemblée, qu’ils vont descendre dans la rue, je dis que s’ils descendent dans la rue, ce n’est pas Alpha Condé en ce moment qui a pris sa responsabilité en envoyant le projet à l’assemblée, le gouvernement a respecté ses engagements en envoyant le texte à l’assemblée. Le débat à l’assemblée continue. On ne doit pas menacer la République parce que les députés n’ont pas adopté ce texte en application de l’accord. S’ils sortent, ceux qui menacent de descendre dans la rue, je ne dirais pas que nous sommes contre leurs manifestations, c’est leur droit, ils peuvent continuer à manifester comme ils contre X ou Y, c’est leur problème, mais s’ils sortent, nous allons défendre la République et les lois de la République. C’est à vous je m’adresse, vous qui êtes dans les quartiers, mobilisez-vous dans les quartiers, je vais passer. S’il y a manifestation jeudi, j’appellerai à manifester vendredi. S’il y a manifestation dimanche, j’appellerai à manifester lundi. Je le dis, ça n’engage que moi. Ça peut ne pas être la position du parti, mais en tant que député de la République, je défendrai les institutions de la République. Et je pense que beaucoup de partis sont dans la même logique que moi, surtout aussi certaines organisations de la société civile qui souhaitent que la loi fondamentale doit être respectée. Maintenant mobilisez-vous, restez en alerte ».

Le député uninominal de Kaloum estime que le débat doit se faire à l’assemblée nationale et non ailleurs. « Ce n’est ni la communauté internationale, ni le gouvernement, ni les sages de ce pays, ce sont les députés que vous avez élus qui sont en train d’installer ces dispositions, conformément au respect de la loi fondamentale de notre pays », a-t-il ajouté.

Et de conclure : « Je dis encore une fois, je marcherai en tête d’une grande manifestation. Je vais montrer que personne n’a le monopole de la mobilisation dans ce pays surtout dans nos fiefs à Conakry. On est capable pour cela et les gens sont prêts à le démontrer. Et ils le verront le moment venu ».