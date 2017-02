L’Union démocratique de Guinée (UDG) a rejoint officiellement l’opposition guinéenne ce jeudi 9 février. L’annonce a été faite à Conakry lors de la cérémonie de signature du protocole d’accord entre l’UDG de Mamadou Sylla et l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) de Cellou Dalein Diallo.

« En signant cet accord politique fort, l’UDG s’allie à l’UFDG et rejoint en conséquence la grande famille de l’opposition républicaine », a déclaré l’honorable Elhadj Dembo Sylla, vice-président de l’UDG.

Poursuivant son intervention, l’honorable Dembo a fait savoir que son parti fera tout son possible pour qu’il y ait une alternance politique en 2020 : « A cet effet, l’UDG s’engage à apporter à cette famille politique tous les moyens à sa disposition pour réussir une alternance politique en 2020 à tous les niveaux sur le territoire national. »

Apparemment, l’opposition guinéenne veut s’inspirer de son homologue ivoirienne. Puisqu’en Côte d’Ivoire, le rassemblement des Houphouëtistes a permis à Alassane Dramane Ouattara de gagner l’élection présidentielle.

Cette alliance entre ces deux amis du feu général Lansana Conté pourrait rassembler beaucoup d’autres Contéistes afin de gagner la présidentielle de 2020.

Pour le président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo, c’est une preuve de courage que vient de faire Mamadou Sylla. Car, selon lui, il n’est pas courant de voir quelqu’un quitter la mouvance au profit de l’opposition.

« Il faut avoir des qualités pour prendre certaines décisions. Vous savez, dans notre pays, il y a une culture fortement ancrée. Il y a beaucoup de gens qui s’investissent pour obtenir les faveurs des dirigeants. Ce n’est pas courant que des gens quittent la mouvance pour rejoindre l’opposition. Il faut beaucoup de courage pour le faire. Mamadou Sylla a fait preuve de courage. Mais pour ceux qui le connaissent, ce n’est pas une surprise. C’est peut-être un événement heureux pour l’opposition et pour l’UFDG. El hadj Mamadou Sylla a toujours assumé. C’est homme puissant. Cette puissance, c’est ses convictions et l’attachement aux valeurs qu’il croit contre vents et marrées », a-t-il expliqué.

Après la signature de ce protocole d’accord, Mamadou Sylla et Cellou Dalein Diallo sont montés dans la même voiture pour l’ouverture de la session extraordinaire de l’Assemblée nationale.

L’UDG, qui était au sein du groupe parlementaire RPG Arc-en-ciel, va désormais rejoindre les Libéraux démocrates à l’hémicycle. Mamadou Sylla a fait cette annonce au président dudit groupe, le Dr Fodé Oussou Fofana lors de la signature du protocole d’accord entre l’UDG et l’UFDG.