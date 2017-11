UFDG : le parti de Dalein condamne avec vigueur l’esclavage des migrants noirs en Libye

La situation des migrants subsahariens en Libye, est l’un des principaux points abordés ce samedi par le Vice-président de l’UFDG en marge de l’assemblée générale hebdomadaire du parti à son siège, sis à Hambdallaye.

Pour Dr Oussou Fofana, cette pratique inhumaine et honteuse est inacceptable. «Il est inacceptable et inadmissible qu’au 21e siècle que des hommes se livrent au commerce le plus dégradant et avilissant qu’est l’esclavage », a martelé le président du groupe parlementaire des libéraux démocrates en parlant de ces pratiques abjectes et ignominieuses en cours contres des migrants noirs en Libye.

Il s’est, en outre, interrogé sur le rôle que joue la présidence de l’Union Africaine pour mettre fin à cette situation qui touche la dignité humaine.

Poursuivant, il a conseillé aux jeunes de ne pas être tentés par cette immigration clandestine qui a fait des milliers de victimes. «Nous comprenons votre désespoir, mais nous vous exhortons à rester et à vous battre. Nous devons tous nous battre pour le respect de la dignité humaine, pour le droit à la sécurité, à la liberté, à la répartition juste et équitable des richesses », a lancé aux jeunes.

A l’UFDG, dira-t-il, les valeurs de liberté, de justice, de partage, du respect de la dignité humaine fonde notre idéal politique. Donc, poursuit-il, nous invitons tous ceux qui ont perdu l’espoir, à rejoindre l’UFDG parce que quand Cellou Dalein sera au pouvoir. «Les guinéens seront traités humainement et équitablement, les jeunes auront de l’emploi », a promis le député et président du groupe parlement des libéraux démocrates.