Le président en exercice de l’Union Africaine a du pain rassis sur la planche. La dernière tournée du roi Mohammed VI a été annulée à la dernière minute au Mali. Pourtant, IBK n’était pas grabataire pour ne pas pouvoir recevoir Mohammed VI comme Bouteflika l’a été pour ne pas recevoir Angela Merkel.

Alors pourquoi la rencontre IBK-Mohammed VI n’a pas eu lieu ? Dans les dessous non mis sur la place publique, il y a regain d’activités ou d’escarmouches entre Marocains et Sahraouis à la frontière commune où les deux parties se disputeraient une bande de terre et les accrochages reviennent sporadiquement et plus souvent actuellement que dans le passé. Forts du soutien de la majorité au sein de l’UA, les responsables de la RASD ne se laissent plus faire, surtout que la grande sœur Algérie à la tête d’une grande coalition en leur faveur, est derrière.

Et comme le Mali a plus de penchant pour la RASD à travers l’Algérie qui a la clé de la résolution du conflit au nord avec les Touaregs, au moindre claquement des doigts de celle-ci, le Mali accourt ou se ramollit.

Dans cette atmosphère, Marocains et Sahraouis commencent à s’accuser mutuellement de provocation. Qui a touché l’autre le premier, voilà une grande question. Il semble qu’une commission d’observateurs pour veiller au grain est nécessaire.

En attendant, les escarmouches se multiplieront pour décrédibiliser le retour du Maroc au sein de l’Union Africaine de façon effective. Mohammed VI avait dit lors du dernier sommet que quand le Maroc sera effectivement de retour au sein de l’organisation, tout ce qu’il fera sera dans le sens de la réconciliation.

Mais comme on vient de le voir, soit qu’il s’est mis les bâtons dans les roues ou que l’on a commencé à lui en mettre plein dans les roues. L’annulation de l’étape de Bamako est un début des difficultés de la réintégration du Maroc au sein de l’UA.

33 ans après l’annulation du sommet de l’OUA de Conakry à cause du Polisario, le revoilà qui émerge sous la présidence guinéenne sous forme d’une République indépendante et membre à part entière de l’Union Africaine. Comment la Guinée comptera résoudre cette quadrature du cercle sans prendra parti ?