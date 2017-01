Le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Me Cheick Sako a fourni ce lundi 9 décembre 2017 des précisions sur l'assassinat barbare de deux personnes dans le village de Sargado, préfecture de Kissidougou. Selon lui, 32 personnes ont été interpellées et incarcérées à Faranah où le Parquet général de Kankan a décidé de délocaliser l'affaire.

Me Cheick Sako a indiqué que le présumé meneur du mouvement, un certain Fodé Mara, fait partie des 32 personnes interpellées. C'est ce Fodé Mara qui, selon le ministre de la Justice, a assisté à l'accident du véhicule du comptable Koly Soua Kolié d'avec le boeuf. Pendant celui-ci s'acheminait vers le village de Sangardo pour régler le problème, il ( Fodé Mara ) l'a devancé au village pour aller donner des désinformations. « Il est allé faire la désinformation en disant que c'est des voleurs d'enfant. Quand le véhicule est arrivé avec un des jeunes qui devaient servir d'intermédiaire entre le propriétaire de la vache et l'auteur de l'accident, ils ont été pris à partie par une partie de la population. Deux personnes ont été battues à mort, la voiture a été caillaissé », a brièvement relaté le ministre de la Justice. Il a ajouté qu'une dame qui était dans la voiture a eu la vie sauve grâce à un habitant du village qui l'avait gardé chez lui. Mais, la maison de celui-ci a été saccagée après.

Me Cheik Sako a indiqué que les 32 personnes ont été déférées dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour meurtre, coups et blessures volontaires, actes de barbarie, association de malfaiteurs, destruction de biens privés. « Compte tenu de l'aspect sensible de ce dossier, le parquet général de Kankan a décidé de le transférer à Faranah… la justice fera son travail », a souligné Me Cheik Sako.

Grogne des contractuels : le pire a été évité entre le collège et le lycée Bonfi après l’intervention des gendarmes

Une vive tension régnait ce lundi matin au Collège-Lycée Bonfi, dans la commune de Matam. Les cours ont été complètement perturbés. Le calme n’est revenu qu’après l’intervention des agents de la Gendarmerie Nationale, a-t-on constaté sur place.

Dans les explications de Mamadouba Conakry Sylla, conseiller général au Collège 2 de Bonfi, ce sont les enseignants contractuels non-admis qui seraient à la base de cet incident dans les écoles.

«Nous étions surpris de constater des jets de recevoir des coups de pierres qui pleuvaient de partout. J’ai reçu une pierre, heureusement que ce n’était pas à la tête. Ce sont des enseignants contractuels non-admis qui sont en colère, je ne sais contre qui. Peut-être le gouvernement, mais pas contre les élèves ou encore les enseignants. Je les ai vus diriger les élèves. Nous sommes en train de rédiger un rapport et le déposer à qui de droit », a-t-il dit.

Cette déclaration a été soutenue par le principal du Collège 2 Bonfi, Namory Condé qui affirme que son Directeur des études a aperçu un jeune enseignant non-admis du nom de ‘’JB’’ donner l’ordre aux élèves de jeter les cailloux.

«Ce matin, nos élèves étaient en classe quand le proviseur du Lycée Bonfi m’a appelé pour me dire que les enfants allaient nous lancer des cailloux. Directement, je suis venu faire sortir mes membres du Comité de Coordination. Comme notre école n’est clôturée, j’ai aperçu un attroupement devant l’école. J’ai appelé le proviseur du Lycée pour l’informer que ce sont ses élèves qui sont là. Mon Directeur des études est allé à leur rencontre. Il a vu un professeur du nom de ‘’JB’’ qui était devant les enfants et qui les donnait l’ordre de jeter les cailloux. Dès qu’il a quitté, les enfants ont commencé à jeter des cailloux. Malgré l’opposition de nos enseignants, nos élèves ont fini par sortir. Nos fenêtres ont été totalement endommagées».

Dans la foulée, un membre de la direction du Lycée Bonfi a rappelé que les enseignants ont été avertis par leur proviseur qui s’est abstenu de tout commentaire. «Le proviseur nous a dits de prendre nos dispositions. Aucun de nos élèves n’est sorti. Ils ont reçu une agression venue de l’extérieur. Nous avons cherché à les canaliser pour ne pas qu’il ait de blessés parmi eux. Nous n’avons pas cherché à voir ce qui se passe à l’extérieur de l’école. Nos élèves étaient paniqués, ils pouvaient se butter à des risques. Les jets de pierres venaient un peu partout», a-t-il témoigné.

Pour Mamoudou Sow, élève de la terminale Sciences Mathématiques au Lycée Bonfi, les provocations sont venues du Collège 2. Il soutient que son école a été agressée par des élèves de Collège 2 Bonfi qui étaient en manque de professeurs.

«Nous étions en classe quand nous avons aperçu des jets de pierres. Soudain, les cours ont été interrompus. Notre proviseur a appelé les services de sécurité qui ont réussi à calmer les manifestants. Ce sont des élèves du Collèges qui sont venus nous agresser parce qu’ils n’ont pas eu de professeurs pendant que nous étudions. Même les élèves du Lycée Matam ont voulu venir mais, ils ont été empêchés par les services de sécurités», a-t-il raconté.

Bruit de botte en Côte d’Ivoire : la conséquence d’une victoire rebelle

Les coups d’Etat, les grandes coalitions politiques et les victoires rebelles ont cela de commun que la stabilité n’existera jamais de façon pérenne. L’économie, quelles que soient les potentialités et les promesses d’épanouissement, se trouvera à chaque étape stoppée par des revendications des fractions qui n’y trouveront pas leur compte à satisfaction. Une sorte de vis sans fin.

Les Guinéens en ont fait déjà quatre fois l’amère expérience, autant dire depuis l’indépendance et ce n’est pas encore demain la fin. En effet, la grande coalition nationale a voté pour l’indépendance le 28 septembre 58, mais ce qui s’est par la suite passé dans la gestion, dans les orientations n’ont pas été du goût de tout le monde. On accusera volontiers les bâtons mis dans les roues du PDG par la France comme les bâtons que Ebola à mis dans les roues du RPG-arc-en-ciel, mais ces obstacles pouvaient être franchis si l’entente et la quiétude sociale avaient existé réellement.

Les deux autres étapes de la militarisation du pouvoir du Comité militaire de redressement national (CMRN) et du Comité national pour la démocratie et le développement (CNDD) n’ont pas connu d’influences négatives extérieures notoires ou de la même ampleur mais, les guerres de leadership avaient battu leur plein. Le CMRN du 3 avril 84 avait été si épuré à cause des tentatives multiples de remise en cause de sa gestion par des revendications du partage du « gâteau politique » qu’à la fin, il ne restait qu’un noyau de fidèles, qui tenait fermement et mordicus l’os. Quant au CNDD, c’est le temps qui a départagé les fractions, parce que visiblement, le torchon brûlait entre le clan de Dadis et celui de Sékouba Konaté. Ç’aurait été l’incendie inévitable. La Guinée a eu une chance divine…

Et maintenant, c’est au tour du RPG Arc-en-ciel d’être chez le coiffeur. Comme le premier régime, ce grand ensemble très ou trop hétéroclite, cosmopolite et composite ne connait pas de répit, la tourmente est son lot. Toutes les projections de développement depuis 2010 ont été sabrées et sabotées par l’égoïsme politique. C’est de là qu’on peut se demander si Alpha Condé tient vraiment l’os ou ce sont les forces ténébreuses qui le guident. La question se pose, parce qu’on comprend difficilement comment l’on pourrait initier des programmes de noblesse historique et emprunter des chemins hantés de « coupeurs de route » pour stopper ou ralentir sa bonne marche. Rien que ce qui est déjà obtenu comme acquis, Alpha Condé est déjà entré dans le panthéon de l’histoire de la Guinée, s’il n’en rajoute davantage dans les blocages politiques.

Un dicton de la Basse-Guinée dit : «l’os que la chèvre découvre, le chien ne le trouvera jamais ». Cela est vérifié. Qui d’autre Guinéen aurait pu lever tous les fonds pour la réalisation de tout ce qui a été déjà fait, malgré tous les gaspillages et détournements flagrants égrenés avec précision par Cellou Dalein Diallo ? Si aucun autre n’a pu, par leur manque de relation et de crédibilité internationale auprès des bailleurs de fonds, l’homme l’a pu, mais il risque de jeter le bébé avec l’eau du bain en voulant trop faire de la politique. Il doit éviter de faire comme les footballeurs qui ne pensent qu’à jouer pour le public et le spectacle au détriment du résultat de l’équipe. Qui peut lui expliquer cela ?

Et si un autre jour, qui sait, ce serait au tour de la coalition de l’opposition républicaine sous la houlette de l’UFDG d’être au pouvoir…, la suggestion restera de mise.

Comme les Guinéens ne sont pas les seuls à être sur le plancher, la Côte d’Ivoire vient d’en faire une deuxième expérience et ce n’est probablement pas la dernière. La grande coalition militaire ivoirienne (avec, bien sûr, l’aide de la Communauté internationale) qui a eu raison de Laurent Gbagbo, n’est pas différente.

Il n’y a pas que le partage du gâteau politique qui ne fait pas plaisir à tout le monde. On parle de corruption et de favoritisme, on parle de cherté de vie. Les bidasses de la nouvelle armée de Côte d’Ivoire, en partie composée de rebelles à la gâchette facile et aux gains de rapts, trouvent que le partage est mal fait, en plus si les promesses perdurent dans leurs réalisations.

Alors qu’ils voient la hiérarchie s’engraisser de façon visible et arrogante, sans que leurs conditions ne changent, ils sont sortis pour faire peur à tout le monde. La facture pour satisfaire à toutes les revendications va être une ardoise salée. L’économie ivoirienne risque de prendre un coup de massue sur la tête. Mais est-ce que cela pourra continuer infiniment, maintenant que les militaires savent où plonger le doigt pour trouver la confiture ?

Certains ne s’empêchent de penser que le bruit de botte de ce week-end pour faire peur aux faucons, c’en est bien un, a été une manipulation et un coup-double en prévision d’un toilettage ou remaniement ministériel, qui, sans doute, mettra certains à la touche. A moins qu’on ne se trompe, des positions et des décisions seront reconsidérées.

Comme on le voit, la conséquence d’une victoire rebelle n’est autre que du vol stationnaire. ADO l’a bien compris et veut s’esbigner en 2020, mais encore, faut-il y parvenir…