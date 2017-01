Récemment tenue sous la houlette du Préfet, la réunion d’information sur le rapport d’inspection qui a porté sur la gestion administrative et financière de la commune urbaine, a révélé une gestion financière peu vertueuse en termes de l’orthodoxie financière, a-t-on constaté sur place.

A l’image de la gestion administrative, les registres des dépenses, le journal de caisse,… n’étaient pas à jour et le budget n’ont approuvé. Selon le rapport d’inspection de la préfecture, présidée par Ibrahima Damby Baldé, le Directeur des microréalisations, sur une prévision budgétaire de 387 millions 341 mille 400 francs guinéens, 274 millions 280 mille 550 FG ont été recouvrés. 167 millions 714 mille FG ont été dépensés et un solde de 106 millions 566 mille 550 FG a été constaté. Sur le solde, 105 millions 205 mille GNF sont détenus par le receveur communal.

En dehors de toute orthodoxie financière, la mission a constaté, d’une part, que seul le receveur communal effectue les opérations administratives et comptables dans la gestion des dépenses ainsi que celle des recettes et, d’autre part, l’exécution des dépenses s’effectue uniquement entre le président de la délégation et le receveur ce, en dépit de la présence du Secrétaire générale de la commune urbaine.

Autres constats fait par la mission, est que toutes les recettes sont directement perçues par le receveur sans aucun ordre de recettes établies. La plus part des dépenses effectuées n’ont aucun support légal. Certains créanciers ne sont pas les vrais fournisseurs de la prestation ou la fourniture effectuée, la quasi-totalité des états d’indemnités et primes des personnels de la commune ne sont pas émargés par les bénéficiaires.

La mission a, par ailleurs, constaté que sur les neufs mandats de l’investissement établis, seulement 3 disposent de factures. En dehors de l’électrification des bureaux de la commune, aucune autre action physique n’est visible sur le terrain qui justifie les dépenses engagées. Quant à certaines actions inscrites dans le PAI de 2016, elles ne reflètent pas les préoccupations des communautés. Tous ces facteurs ont favorisé l’incompréhension entre les membres du bureau exécutif de la commune et les conseillers communaux.

Face à cette mauvaise gestion financière qui prévaut à la commune urbaine de Tougué, la mission déplore que toutes les opérations de recettes et de dépenses soient exécutées en dehors du cadre légal de la gestion administrative et financière des collectivités locales en vigueur en Guinée.

C’est pourquoi, la mission demande au président de la délégation spéciale, au Secrétaire général de la commune et au receveur communal, de procéder à la mise à jour de tous les documents financiers, l’ouverture et la tenue correcte de tous les registres financiers manquant.

Au receveur communal et président de la délégation spéciale, la mission leur a demandé d’assurer la sécurisation des fonds de la commune en les domiciliant sans délai à la caisse du crédit rurale de Tougué.

Aux membres du bureau exécutif de la commune, de procéder à la justification des fonds indument dépensées.

Au cours d’une autre rencontre, la frange de conseillers qui soutenait le président de la délégation spéciale, s’est désolidarisée de lui en niant en bloc toutes les dépenses engagées par le bureau exécutif de la commune.

Interrogé par Guinéenews, sur l’attitude des conseillers le président de la délégation déclare : « cela ne regarde qu’eux, ça n’engage qu’eux. » quant à sa réaction sur la mission, Mohamed Sacko Barry, il précise : « c’est tout à fait normal qu’on vérifie notre façon de gérer la commune. Sur certains points de leur conclusion, nous sommes d’accord, sur d’autres nous avons émis des réserves. Nous avons pensé qu’au-delà de l’inspection, il y’a eu une investigation policière ». Car, a poursuivi le président de la délégation, « au-delà des documents que avons fournis, la mission est allée sur le terrain pour rencontrer certains fournisseurs. A la question de savoir s’il gère la commune selon les textes du code des collectivités de la Guinée, sa réponse est laconique : « c’est à vous d’apprécier ».

Plusieurs citoyens de la commune interrogés par Guinéenews se disent très déçu de la mauvaise gestion financière de leur délégation spéciale communale. Puisqu’ils affirment qu’ils avaient fondé un grand espoir sur cette équipe pour sortir la commune urbaine de l’ornière.

A noter qu’après la mission préfectorale, une autre mission, cette fois-ci, régionale, y a séjourné les 11 et 12 janvier 2017. Cette dernière a confirmé la mauvaise gestion financière pratiquée au niveau de la commune urbaine de Tougué.