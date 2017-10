Troisième partie : recommandations aux sages des coordinations régionales

Ne compromettez votre honneur et intégrité en vous mêlant de la politique politicienne

La politique n’est pas un métier propre. Mensonges, coups bas, trahison, opportunisme sont souvent les marques de ceux qui y réussissent de nos jours. Les politiciens sont des entrepreneurs en quête de soutien et de bétail électoral pour atteindre leurs objectifs. Ils promettront des postes pour vos fils en échange de votre soutien, mais ne les croyez pas. Vous ne gagnerez que quand tout le pays gagne. Si vos fils sont nommés alors que le pays est en mal, vous perdez doublement. D’abord vous souffrirez comme tout le monde, et ensuite on vous accusera d’être à l’origine de la souffrance des autres puisque ce sont vos fils qui détiennent le pouvoir.

Le silence des sages ces dernières années a permis à des aventuriers politiciens de faire de la diversité identitaire de notre pays un fonds de commerce pour leurs ambitions personnelles, au prix de l’unité et de la sécurité du pays. Ces aventuriers ont séduit une partie de la population qu’ils manipulent pour arriver à leurs fins. Ils ont transformé l’histoire de la Guinée en une lutte sans merci entre deux groupes ethniques (Peuls et Malinkés) qui représentent environ 70% de la population. Pourtant, avant l’arrivée des politiciens diviseurs et vendeurs d’illusions, ces deux groupes ont vécu en pleine harmonie et ont partagé en commun une histoire glorieuse, que ce soit dans le cadre de la propagation de la foi musulmane, l’opposition à la conquête coloniale, et la lutte pour l’Indépendance. Les sages de ces communautés, unis par le ciment de la foi musulmane, ont toujours travaillé ensemble, même aux pires moments de la dictature sékoutouréenne.

La politique du rejet de l’autre qui a été utilisée pour la campagne présidentielle de 2010 est une aberration que beaucoup avaient attribuée à des tactiques populistes pour mobiliser du bétail électoral. Tout le monde avait cru que la page allait être tournée après les élections pour permettre à la Guinée de relever le défi de rattraper 50 ans de retard économique, politique et culturel. N’acceptez pas que la Guinée soit en perpétuelle campagne électorale où deux de ses grandes ethnies se livrent une lutte interminable dans laquelle il n’est pas possible d’avoir un gagnant, puisque les avantages et faiblesses des deux ethnies s’équilibrent. La conséquence de leur lutte est de mettre le pays dans une impasse. L’échec cuisant du régime d’Alpha Condé au moment de la période de mi-mandat s’explique par cette impasse qu’il n’arrive pas à gérer, au grand dam des Guinéens.

Rappelez aux Guinéens les faits historiques qui font d’eux une famille

Le territoire de ce qui est aujourd’hui la Guinée est un véritable creuset ethnique issu du processus migratoire de conquêtes et d’occupation qui caractérisait l’évolution historique de la sous-région. Dès le IIIème siècle, le territoire est incorporé dans l’empire du Ghana, qui fut conquis par les Almoravides au XIIème siècle dans le cadre de l’expansion de la foi musulmane. Vers 1235, après la victoire de Soundiata Keita sur le roi Sosso Soumaoro Kanté à la bataille de Kirina, une bonne partie de la Guinée actuelle est incorporée dans l’empire du Mali. En 1450, le royaume Songhaï supplante l’empire du Mali et règne dans la sous-région jusqu’à sa conquête par des troupes maures venues du Maroc en 1591. A partir de cette année, la Guinée actuelle s’organise en petits Etats, royaumes et principautés. En ces temps, il n’y avait pas de Charte de l’ONU, de frontières internationales reconnues ou de souveraineté fixe. C’était la loi du plus fort, et le rôle d’un Souverain (Chef d’Etat) était d’agrandir son empire de gré ou de force.

Durant la période précoloniale, les ancêtres des Guinéens avaient participé à ses guerres de conquêtes, mais il n’y a pas eu d’antécédent historique de préjudices graves d’une ethnie contre une autre. Il n’y a pas eu d’occupation d’une ethnie par une autre (du genre Allemands contre Français), d’extermination (Allemands contre Juifs), d’oppression (Arabes et Israéliens) ou de génocide (Turcs contre Arméniens, Serbes contre Croates, Hutu contre Tutsi) qui puissent expliquer la méfiance et la haine interethnique que la Guinée connaît actuellement.

Démontrez par des faits historiques que Peuls et Malinkés ont toujours partagé un destin commun

Les habitants du territoire ont partagé un destin commun pendant plusieurs siècles. Les Peuls et les Malinkés que les politiciens tentent d’opposer à des fins électoralistes n’ont pas connu d’évènements historiques majeurs qui justifient une inimitié. Même au moment des purges sanguinaires de Sékou Touré, les deux communautés ont partagé un destin commun. En effet, la révolution sékoutourénne a frappé d’un pied indifférent dans les deux communautés, broyant sur son passage leurs fils les plus valeureux. La violence postélectorale de 1956-1957 n’était pas un conflit entre les deux communautés (les violences opposaient les partisans du parti Bloc Africain de Guinée à ceux du Parti du Regroupement Africain).

L’alliance historique des deux communautés remonte au milieu du XIVe siècle lorsqu’un conquérant du nom de Koli Tenguella, issu d’un père Poulli (Peul animiste) et d’une mère mandingue, réussit à renverser les différentes dynasties qui régnaient au Nord du Sénégal actuel pour installer la dynastie peul-mandingue des Deniankobé. Cette dynastie mettra fin à la domination Wolof et réussira à unifier les Peuls sous un Etat. Tenguela donnera le nom « Fouta Toro » au nouvel Etat dont il devient le Satigi. L’Etat était multiethnique et divisé en plusieurs petites provinces dominées par les Peuls, les Toucouleurs (linguistiquement proches des Peuls), les Malinkés, les Wolofs, des Sérères, les Soninkés, des Bambaras, diverses tribus maures et les Harratins.

Vers les années 1700, les exactions du régime animiste Peul-Malinké des Déniankobé attisent les tensions au sein de l’Etat, ce qui crée un environnement propice à ceux qui prêchaient la religion de l’Islam. Les expéditions du Jihad sont menées conjointement par des Peuls et des Mandingues. En 1725, un groupe de Peuls mène une campagne vers la Moyenne Guinée actuelle et gagne la bataille décisive de Talansan contre les habitants païens de la contrée qu’ils repoussent vers la Basse Côte. Ils nomment le pays « Fouta Djallon » et y installent un Etat théocratique.

L’évolution historique de la région se poursuit avec l’implication des deux communautés. A la fin de l’année 1870, les Français lancent la conquête coloniale de la Guinée à partir du Sénégal voisin. La Guinée est graduellement colonisée, et Conakry devient la capitale de la colonie des « Rivières du Sud » en 1889. Le 17 décembre 1891, la France décide à travers un Décret que le territoire des ‘’Rivières du Sud’’ devienne une colonie française autonome qui sera désormais appelée « Guinée française ». Noël Ballay est désigné comme le premier Gouverneur de la colonie.

Les deux communautés vont alors coopérer pour résister à l’envahisseur colonial. L’empereur du Wassoulou avait dépêché un émissaire auprès des Almamy du Fouta pour demander leur soutien dans le combat pour la cause de l’Islam et contre les Blancs. De leur côté, les chefs du Fouta proposèrent un traité d’amitié et de défense réciproque que Samory accepta. Le deal était mutuellement gagnant. Le Fouta fournissait des vaches à l’empire de Wassoulou qui, à son tour, alimentait l’Etat théocratique en esclaves. Malheureusement, la puissance de feu du colon arrive à bout de la résistance. L’Almamy du Fouta est vaincu à la bataille de Porédaka en 1895; l’Almamy Samory Touré est vaincu et arrêté en 1898 ; Alpha Yaya s’incline en 1905. Après ces victoires successives, le colon va fédérer tous les empires et les mettre sous la tutelle du Gouverneur Général de l’Afrique occidentale française (AOF).

Invoquez la foi de l’Islam comme le ciment qui unit les deux grands protagonistes de l’espace politique

En 1771, c’est une coalition Peul-Malinké dirigée par Suleyman Baal qui va renverser la dynastie païenne des Déniankobé et instaurer l’Etat théocratique fédéral du Fouta Toro. Puisque le poste d’Almamy est électif, les rivalités internes ne tardent pas à se manifester. Les intrigues politiques et les coups finissent par affaiblir l’Etat. C’est dans ces circonstances que naquit vers 1794 El Hadji Omar Foutihou Tall, un Toucouleur d’origine. La quête de connaissance islamique mène El Hadj Omar Tall vers un érudit Tidjania du nom d’Abdul Karim, qui est originaire du Fouta Djallon. Pendant 18 ans il entreprendra des voyages de quête de connaissance dans les grands centres culturels musulmans, notamment le Caire et la Mecque et reviendra avec le titre de El Hadj mais aussi de Calife de la confrérie Tidjani du Soudan. Il se rend au Fouta Djallon d’où il prêche la Tidjania et s’installe finalement à Dinguiraye.

L’histoire de l’empire Malinké du Wassoulou ne saurait être dissociée de la culture Peule et de l’expérience de construction des Etats du Fouta Djallon et du Fouta Toro. Le lien historique est El Hadj Omar Tall. C’est à partir de Dinguiraye qu’El Hadj Omar Tall fera la transition entre l’érudit et le conquérant. Il attire de nombreux disciples qui font la base de son armée. A partir de 1850, il crée l’Empire Toucouleur et mène des guerres de conquêtes. Il réussit à soumettre sous son empire plusieurs territoires mandingues et peuls allant de Dinguiraye à Tombouctou vers l’Est et jusqu’aux confins du Fouta Toro vers le Nord. Il mourra en luttant en 1864 dans une grotte près de Bandiagara au Mali. Son neveu Tidjani Tall lui succède, mais l’empire entame déjà son déclin. La chute du puissant Empire Toucouleur suite à la mort d’El Hadj Omar Tall attise une vague de conquêtes. L’un des conquérants les plus intrépides de cette époque fut Samory Touré, qui fonda l’empire du Wassoulou sur les restes de l’Empire Toucouleur. Samory s’inspire alors de l’organisation étatique et de la culture peule et prend le titre d’Almamy, qui était réservé aux souverains des Etats théocratiques peuls.

Contrairement aux chefs d’Etat de la Guinée postcoloniale qui ont entretenu des tensions inutiles entre Peuls et Malinkés, Samory était un visionnaire qui savait choisir ses combats. Malgré qu’il ambitionnait d’agrandir son empire, sa stratégie était de viser les empires et royaumes qu’il pouvait subjuguer, et d’entretenir des relations diplomatiques de bon voisinage avec ceux qu’il ne pouvait pas conquérir. C’est ainsi qu’il maintient des rapports diplomatiques avec les Anglais en Sierra Leone et trouve une entente et une relation de bon voisinage avec l’Empire théocratique du Fouta Djallon. Le professeur Alpha Condé et les apôtres du « winner-take-all » (le gagnant prend tout) seraient bien inspirés de l’exemple de l’Almamy Samory Touré.

Dans la prochaine livraison, nous aurons un message pour les chefs religieux.