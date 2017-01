Trois cents (300) cadres venus des ministères de l’Economie et des Finances, du Budget et de la Fonction Publique ont été outillés dans la gestion axée sur les projets et les résultats, dans le cadre des dépenses à moyen terme ainsi que le partenariat public-privé. C’est le ministre conseiller à la Présidence, Idrissa Thiam, qui a présidé ce samedi 28 janvier la cérémonie de clôture.

Dans son intervention, il a rappelé que cette formation, qui a débuté en décembre 2016, s’inscrit dans la chaîne de réalisation de la vision d’émergence et de développement de la Guinée. Selon lui, il s’agit de donner les meilleures pratiques aux cadres guinéens en matière de gestion des projets, de gestion des finances publiques, de cadre de dépense à moyen terme, d’introduction des nouvelles formules d’exécution des projets ainsi que le partenariat public-privé.

«Former nos cadres à ces nouvelles techniques, nous permet de faire beaucoup de choses. Prenant l’exemple sur le partenariat public-privé, pendant longtemps, il est financé à travers une assistance publique. Mais c’est aujourd’hui que tout le monde se rend compte que cette assistance publique de développement ne suffit pas pour financer toute notre ambition. Le partenariat public-privé permet de donner une concession de service public à un investisseur qui réalise l’infrastructure. Et c’est un instrument qui mobilise des ressources énormes», a-t-il expliqué.

Pour sa part, Abdourahame Watt, président du groupe COGEFI-Afrique, a rappelé que la Guinée s’est fixée une vision qui va vers l’émergence. C’est pourquoi, selon lui, il faudra impérativement nourrir cette tendance par des actes concrets, des stratégies, des projets et des démarches tangibles.

«Je suis convaincu qu’il n’y a pas une démarche plus concrète que celle de former les femmes et les hommes à concrétiser les objectifs de développement», a-t-il insisté.

D’après Tiémoko Meyliet Koné, le représentant de la Banque Africaine de Développent (BAD) en Guinée, cette session est venue à point nommé. Elle permettra, dit-il, aux cadres de mieux gérer les projets et définir un certain nombre de politiques qui seront mises à leur disposition.

«Beaucoup de formations ont été données en Guinée. Nous nous sommes rendus compte ces derniers temps qu’après ces formations, les capacités ne sont pas utilisées. C’est pourquoi, nous nous inscrivons dans l’utilisation de ces compétences comme disait quelqu’un, ‘’il n’y a de richesse que d’hommes’’. Mon institution est toujours prête à accompagner la Guinée et elle veillera à ce que les compétences acquises soient utilisées», a-t-il insisté.

S’exprimant au nom des participants, Kazaliou Dramé, responsable de la composante gouvernance économique et financière du programme de réforme de l’Etat et la modernisation de l’administration, a témoigné que les thèmes qui ont été débattus sont des instruments qui vont leur permettre de changer la Guinée.