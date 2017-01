Comme l’étrange statue, inaugurée en septembre 2016 à Hararé au Zimbabwe, en l’honneur de Robert Mugabé, le leader du Bloc Libéral (BL), a été distingué, le 11 janvier 2017, comme la personnalité politique de l’année 2016 en Guinée. Un prix, qui mérite d’être inscrit dans le livre Guiness des Records, tant il est assez singulier.

Dès l’obtention de sa nouvelle distinction, le bénéficiaire, aux anges, a mobilisé tout ce que la Guinée compte de médias pour fêter son prix en conférence de presse. Sacrée initiative d’un opposant, qui rêve de déboulonner une dictature par la fête.

Selon l’organisation José Prod, qui a réalisé le sondage dans un pays, qui n’en fait pas une tradition, le leader du BL devance le président Alpha Condé et son challenger, Cellou Dalein Diallo. Il paraît, que ce serait du fait de la constance de l’opposant, de son engagement et de ses actes posés depuis son entrée en politique.

En quête de notoriété dans un échiquier politique, quasiment tribalisé, le leader du Bloc Libéral, fort de son trophée, en plus de son quatrième rang acquis lors du dernier scrutin présidentiel, peut désormais se frotter les mains puisqu’il y a de quoi jubiler.

Cependant, si l’homme espère diriger la Guinée un jour, il devrait s’en méfier. Pour au moins, deux raisons. Puisqu’il s’agit, ni plus ni moins, de culte de personnalité, dont les Guinéens en ont l’art. La première raison est que le sondage est méconnu en Guinée.

Ensuite, tout le monde a vu comment Donald Trump, pourtant donné perdant par les sondages, a battu Mme Hillary Clinton aux élections présidentielles aux USA. En France également, tout le monde a observé comment Alain Juppé, donné pourtant favori par les sondages, a chuté devant François Fillon aux primaires de la droite.

Question donc : Comment, un opposant ambitieux, qui est à sa première élection, qui n’a ni un représentant au sein de la CENI, ni un député à l’Assemblée nationale, encore moins un ministre dans le gouvernement, peut se laisser distraire par les résultats d’un sondage effectué dans un pays qui n’en fait pas une culture ?

En tout cas, selon maints observateurs avertis, si Dr Faya Millimouno veut aller loin en politique, le mieux pour lui, serait, par exemple, de rendre la monnaie à ses électeurs. Et cela passe par une tournée à l’intérieur du pays, à la tête d’une petite équipe de son parti, pour remercier tous ceux qui l’ont soutenu lors des dernières élections. Ce serait mieux que fêter une distinction dans une salle climatisée à Conakry.

Sans être devin, Dr Faya Millimouno peut le noter et le garder : le chemin qu’il emprunte est loin de celui des opposants ayant renversé des dictatures en Afrique. Connu pour ses prises de position courageuses et tranchées dans un passé récent, l’homme commence à mettre de l’eau dans son vin. Ex numéro 2 de la NGR d’Abbé Sylla, il claquera la porte pour créer son parti politique, le Bloc Libéral (BL).

Six ans après leur divorce, le même Faya Millimouno, qui avait pris ses distances vis-à-vis d’Abbé Sylla en raison du rapprochement de celui-ci avec le régime Condé, démarche une audience auprès du président Condé qu’il traitait de dictateur. Le hic est qu’il répond d’abord à l’invitation avant d’en informer à la presse.

Bravo Faya Millimouno !

Bientôt le prix Mo Ibrahim !