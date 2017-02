Dès après l’ouverture de la plénière, ce jeudi 23 février 2017, l’Alliance républicaine dirigée par Ibrahima Deen Touré, a demandé une motion de vote du code électoral au bulletin secret. Pour appuyer sa demande, il évoque l’article 83 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Mais de discussion en discussion, le président du parlement, Claude Kory Kondiano lit l’article évoqué par le député de l’Union des forces républicaines.

« En toute matière et sur demande de quinze députés, dont la présence est constatée par appel nominal, il est procédé au scrutin public ou au scrutin secret », dit-on l’article 83 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

Puis, il décide de soumettre la demande de l’UFR au vote. Mais les républicains n’étaient pas d’accord. Ils demandent la suspension de la séance pour mieux se concerter.

Baidy Aribot, député uninominal de Kaloum, très en colère contre les députés de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), leur accuse de mettre les enfants dans la rue, faisant référence aux violences à Bambéto ces derniers jours.

« Voilà une opposition qui s’appelle UFDG qui passe partout dans ce pays, dans les médias, qui appelle tous les matins les enfants à descendre dans la rue pour donner leurs vies à leurs fausses causes, qui viennent pour demander à l’Assemblée nationale, pour leur propre intérêt, de violer la loi de la République et qui demande à ce que cette assemblée viole la constitution de notre pays. Ils demandent à ce que les députés soient soumis à l’injonction de l’exécutif pour encore violer la loi. Ces gens, le peuple est témoin, ne doivent plus jamais parler d’éthique politique ou de démocratie dans ce pays. Parce qu’aujourd’hui, ils sont associés avec la majorité devant tout le monde pour violer ensemble les lois de la République. Et pour ça, ils disent qu’ils sont de l’opposition. Et ceux de la majorité sont de la mouvance. Ils s’associent, ils s’acoquinent pour voter les lois contre ce pays, contre la démocratie », a-t-il lâché.

Puis, il promet d’attaquer le code électoral devant la Cour constitutionnelle, avant de déclarer que le peuple descendra dans la rue si cette Cour valide le code électoral : « On va attaquer la loi devant la loi devant la cour constitutionnelle. Si là aussi ça ne marche pas encore, le peuple descendra dans la rue. »