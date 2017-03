La capitale guinéenne ploie de plus en plus sous l’effet des ordures. Aujourd’hui, aucun endroit n’est épargné. Les artères publiques sont devenues ces derniers temps des dépotoirs d’ordures par excellence.

L’autoroute Le prince, jadis propre, est devenue de nos jours des décharges publiques d’ordures. Partout où l’on promène le regard, on aperçoit des montagnes d’immondices. Entre Bambeto et Cosa par exemple notamment à la hauteur du camp Alpha Yaya Diallo, les ordures sont jetées au niveau des rails.

L’endroit étant rempli, les citoyens dans l’impunité totale, déversent aujourd’hui les déchets sur les artères rétrécissant ainsi la voie. Les véhicules qui faisaient parfois 4 rangs sont obligés de se ranger l’une après l’autre dans un seul rang pour se frayer un chemin. Conséquences, des embouteillages monstres se forment pendant des heures.

Comme si cela ne suffisait pas, on brûle ces déchets provenant de partout. La fumée qui envahit tout le secteur réduit la vue des conducteurs. C’est cette fumée qu’inhale tous les jours le voisinage dans l’indifférence totale. Un véritable problème de santé publique et environnementale. Moumini Diallo, vendeur d’articles d’occasion dans une boutique d’à coté est conscient des méfaits de ces ordures.

«Ce que vous voyez là, nous vivons dans cette pollution tous les jours parce qu’on ne peut rien. C’est que le gouvernement n’a pas pu résoudre, nous les pauvres citoyens, nous n’en pouvons pas. Les ordures qui sont déposées ici, créent parfois des embouteillages monstres. C’est à cause de cela même qu’un bulldozer est venu ce matin pour les enlever une partie. La boutique d’à coté était occupée par PMU, c’est à cause de ces immondices qu’ils ont déménagé. Nous, nous sommes là en attendant de trouver un endroit parce que le gouvernement ne veut rien faire pour nous en débarrasser. Non seulement les odeurs et la fumée nous rendent malades, mais les mouches envahissent aussi nos magasins », se plaint M. Diallo.

Non loin de Moumini Diallo, des citoyens vendent à proximité de ces ordures, des aliments qui sont couverts par des mouches. Ce qui amène plusieurs citoyens, des étrangers en particulier à se demander s’il existe en Guinée un service chargé de l’hygiène des aliments.

Ils sont nombreux, des citoyens interrogés sur la question qui accusent les autorités d’en être les responsables. Mais d’autres parlent aussi de l’incivisme de certains qui déversent ces détritus dans des endroits inappropriés.

Dans certains pays, si ce sont des fleurs et cocotiers qui ornent la chaussée, à Conakry, c’est tout à fait le contraire. Ici, ce sont des ordures qui servent d’embellissement.

En Guinée, ce phénomène d’insalubrité constitue un problème épineux pour les gouvernants depuis belle lurette. Ils peinent à trouver une solution idoine dans l’assainissement. Mamady Konaté lui, a sa solution pour débarrasser Conakry de ses immondices.

Pour lui, « l’Etat doit encourager l’installation des PME pour l’évacuation des ordures. Faciliter en plus leur travail s’il faut en les subventionnant. En plus de cela, on peut organiser des journées nationales de propreté de façon pérenne. Pendant ces jours-ci, tout le monde doit être obligé de nettoyer et à l’intérieur et à l’extérieur de la maison. L’Etat doit de son coté aider à l’évacuation de ces ordures surtout en déplaçant ces dépotoirs qui ne sont pas appropriés.

L’insalubrité doit être le problème de tout le monde. Le gouvernement, Les partis politiques, la société civile doivent tous s’impliquer dans la sensibilisation à la propreté. Même les grandes sociétés de la place doivent s’impliquer dans cette sensibilisation », conseille M. Konaté, sidéré par l’insalubrité de la capitale guinéenne.

En attendant que le gouvernement ne trouve une solution idoine pour débarrasser Conakry de ses montagnes d’immondices, les citoyens continuent, eux, de cohabiter avec ces déchets malgré les problèmes de santé publique et environnementaux.