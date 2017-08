Transport : Le train Conakry Express reprend ce mercredi avec un tarif plus élevé

Près d’un an d’arrêt, le train de banlieue Conakry Express sera mis en circulation ce mercredi 16 août 2017. Suite au décret de réquisition fait par le président Alpha Condé, le train revient exclusivement à la Guinée. Mais sa mise en circulation avait été retardée par une exigence de la compagnie Rusal, opérateurs des rails.

Après l’accord entre le gouvernement et les Russes, le trafic du train ne pouvait tarder. Il reprend ce mercredi. Le Directeur général de la société nationale des chemins de fer de Guinée (SNCFG), Me Badras Yora, a confirmé la nouvelle à Guinéenews© : « Oui le train de banlieue reprend demain mercredi. Nous venons de quitter Kagbelen comme ça pour Petit Bateau (Kaloum). Nous sommes en train de faire l’essai et demain, si tout ce passe bien, il sera mis en circulation. »

Selon le DG de la SNCF, il y a une amélioration au niveau du tarif de près de 16% : « Les frais de transport ont légèrement changé et ça dépend des lieux. Il y a des inter-gares qui sont à 500 GNF d’autres à 1000 GNF. De bout en bout, c’est-à-dire de Kagbelen à Petit Bateau, le tarif passe de 4500 GNF à 7000 GNF. »

La mise en circulation de ce train va soulager les citoyens qui se rendent chaque jour à Madina et au centre-ville de Kaloum. Et cela va réduire considérablement les nombreux bouchons sur les deux principales voies que sont l’autoroute « Fidel Castro » et sa jumelle « Le Prince. »