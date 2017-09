Transport: le trafic sur l’axe Labé-Gabou paralysé à cause d’un conflit intersyndical

Ce conflit qui a éclaté depuis maintenant trois semaines, continue à paralyser le trafic terrestre entre la ville de Labé et celle de Gabou, une ville de la Guinée-Bissau. Un problème d’intérêt doublé d’un manque de communication et d’information entre les représentants syndicaux de ces deux villes, serait le nœud gordien de ce conflit qui n’est pas sans conséquence sur le quotidien des usagers de cet axe très prisé, a appris Guinéenews de source officielle.

El Hadj Maladho Zawiya Diallo, secrétaire général du syndicat des transporteurs et de la mécanique générale de Labé, affilié à la CNTG (confédération nationale des travailleurs de Guinée) revient sur la genèse de ce conflit: « c’est vrai qu’il y a un conflit entre le syndicat de Gabou et celui de Labé. Cela est dû au fait que l’équipe qui était en place à Gabou était très compréhensive et très coopérative parce qu’ils sont venus ici une fois en mission et on a tenu des heures de travail notamment sur les relations qui doivent lier les deux parties. C’est-à-dire dans le domaine du transport et du commerce. Nous avons conclu que lorsqu’un chauffeur de la Guinée Bissau a un problème ici à Labé, le syndicat de Labé le prend charge et vice-versa. Mais, il semble qu’ils ont procédé à un congrès et cette équipe a été remplacée par une nouvelle qui veut mettre à l’eau tout et de façon unilatérale le travail de l’équipe précédente. En principe, cette nouvelle équipe se devait de nous contacter à Labé et ainsi, nous nous serions déplacés pour échanger à nouveaux et au pire des cas renégocier tout le protocole d’accord avec les conditions qui s’imposent. Malheureusement, ils n’ont pas voulu être coopératifs. Donc, nous leur avons adressé un courrier et ils ont répondu mais des actes en invalidant les numéros de nos chauffeurs sous prétexte qu’ils ne chargeront plus chez eux. Voilà un peu, l’origine de ce conflit.»

Le bureau national de la CNTG aurait aussitôt été saisie par l’équipe de Labé poursuit, le secrétaire général du syndicat des transporteurs de Labé: «le jour qu’on appelé la fédération nationale pour les tenir informer de la situation notamment le Secrétaire général et son adjoint, ils ont promis que dès après la fête de Tabaski, ils vont, eux-mêmes, mandater deux personnes issues de la fédération nationale pour nous rejoindre à Labé afin qu’on parte ensemble à Gabou. Jeudi dernier, c’est-à-dire après la fête, nous leur avons rappelé. Car, nous étions dans la troisième semaine et les gens avaient déjà trop souffert. Par la suite, ils nous ont promis qu’ils vont désigner des délégués pour tenter de trouver une solution. C’est d’ailleurs la crise qui a éclaté à Boké qui a de plus contribué à prolonger cette situation parce que vous savez que les manifestants ont complètement bloqué la route. Voilà pourquoi ils avaient dit d’attendre cette semaine et je pense qu’incessamment nous serons en route pour Gabou», espère El Hadj Maladho Zawiya Diallo.

Pour l’instant, la rédaction locale de Guinéenews n’a pu entrer en contacte avec le syndicat des transports de Gabou afin de recueillir leurs avis par rapport à cette crise. Et en attendant la résolution de ce conflit, le peu de taxis en provenance de Labé, se limite à la frontière entre la Guinée et la Guinée-Bissau et vice-versa.

Affaire à suivre !