Cette décision qui entre en vigueur à partir du 1er mars 2017 a été prise la semaine dernière par le ministre des Transports lors de sa récente visite de travail à Labé. Mais, il a fallu ce vendredi 24 Février pour que ladite décision soit publiée par le commissariat spécial de la Sécurité routière de la région de Labé.

Les statistiques élevées des accidents mortels enregistrés quotidiennement dans la région administrative de Labé seraient l’une des principales causes qui a poussé le ministre des Transports à relancer subitement le port obligatoire des casques pour les motocyclistes. Une chose très négligée par les milliers de motocyclistes en circulation à Labé, alors qu’ils sont tout le temps impliqués dans les accidents mortels.

« Nous avons souvent exécuté des ordres des autorités, mais cette fois-ci c’est monsieur le ministre des Transports qui nous a instruits fermement, au cours de son dernier séjour à Labé, de commencer les opérations pour le port obligatoire des casques. Donc, la décision est régionale », explique le commandant Tidiane Sano, le commissaire spécial de la Sécurité routière de Labé.

La répression commencera dans quelques jours et c’est tous les policiers de la région de Labé qui seront sur le terrain, poursuivit commandant Tiadiane Sano. « A partir du 1er mars, nous allons commencer les opérations. Toute personne saisie sans casque, non seulement l’engin sera immobilisé à la fourrière et ça sera contraventionnel ; tu iras au Trésor pour payer la contravention. Donc, ces instructions seront exécutées à la lettre. Cette fois-ci, c’est toute la police qui est impliquée, puisque, avant, on le faisait par secteur. Et tout le monde sait que nous ne sommes pas nombreux à la routière », précise-t-il.

Pour le moment, le commissaire spécial de la sécurité routière de Labé profite de cet intervalle avant la date-butoir pour booster la sensibilisation, avant de passer à la répression, car, dit-il, aucune faveur ne sera possible. «Donc, nous invitons tout un chacun, tous les enginistes, que ça soit les taxis-motos ou les motos ordinaires, au respect de cette décision. Vous savez, il y a une étiquette collée sur le réservoir qui invite le conducteur de la moto à porter le casque. Donc, le port du casque est obligatoire.

Espérons que cette énième campagne sur la sécurité routière à Labé ne sera pas lettre morte.