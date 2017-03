C’est avec un dispositif sécuritaire important que les audiences criminelles du Tribunal de première instance de Mamou ont ouvert mercredi 1er mars 2017. Deux dossiers de crime étaient sur la table du président : un cas d’assassinat et un cas de viol sur une vielle. Les débats ont commencé par une lecture, par le greffier, de l’ordonnance de Seydou Keïta, premier président de la cour d’appel relative au transfèrement des dossiers criminels vers les tribunaux de première instance territorialement compétents.

Dans le premier cas, c’est Abdoulaye Kemoko Camara, âgé de 67 ans, qui est poursuivi pour l’assassinat de Mamadou Diataya Sow, tué d’une balle sur le chemin de son champ. Les faits remontent au 8 février 2010 à Diataya, dans la sous-préfecture de Kegneko, à 60 kilomètres de la ville de Mamou.

Le présumé auteur de ce crime a plaidé non coupable devant la barre. Il a nié les faits d’assassinat qu’on lui reproche malgré qu’il ait reconnu les faits devant le juge d’instruction et lors des différentes confrontations. « Je n’ai pas tué Diataya Sow. Le lendemain de son meurtre, j’ai participé aux funérailles. J’ai ordonné à ma femme de préparer un repas pour la famille mortuaire. 24 heures après, Thierno Mamadou Alphaya, le chef de secteur de Diataya, m’a intimé l’ordre de fuir les lieux car une réunion va se tenir et à l’issue de laquelle ils vont décider de me lapider car ils avancent que je dispose d’un pistolet et que je suis l’auteur du crime. Or j’avais vendu mon pistolet à Boubacar. C’est ainsi, j’ai pris la fuite vers la Sierra Leone avec ma femme. J’ai été arrêté à Bentou et ramené en Guinée.», explique t-il.

Pourquoi a t-il reconnu les faits ? L’accusé répond : « A l’interrogatoire, on m’a fait savoir que si je dis que c’est moi l’auteur, je serai libéré. Mon beau-frère Ibrahima qui a été arrêté avant moi m’a expliqué la nuit où Boubacar, à qui j’avais vendu mon pistolet de fabrication locale, a dissimulé le pistolet dans notre village au bord d’un cours d’eau. Les enquêteurs ont retrouvé l’arme, qui m’a été présentée. J’avais dit que c’est moi l’auteur. Maintenant je ne reconnais plus.» affirme-t-il.

L’avocat de la Défense a demandé au tribunal le scellé et le résultat de l’autopsie qui ne figurent pas dans le dossier. Le président, par la suite, a promis de trouver le scellé pour l’audience à venir.

Les témoins, dans leurs dépositions, ont indiqué que la fuite d’Abdoulaye Kemoko Camara, après la découverte du corps de Mamadou Diataya, prouve sa culpabilité dans cette affaire. Et que c’est celui qui a indiqué la cachette de l’arme.

Dans le second dossier, qui porte sur un cas de viol, Bademba Keïta, un jeune apprenti chauffeur de 27 ans est poursuivi pour le viol d’une vieille de 64 ans. Les faits remontent au mois de mars 2016, dans la sous-préfecture de Kankalabé, préfecture de Dalaba. L’accusé a nié les faits devant la barre avant d’indiquer que c’est suite aux tortures qu’il avait reconnu les faits.

Interrogée, la victime a expliqué les circonstances de son agression. « C’était le mardi 8 mars 2016, lorsque je revenais avec l’argent que mes fils, résidant à Conakry, m’avaient envoyé. En cours de route, dans la brousse, un jeune a surgi et m’assomma avec un coup de pierre sur la tête. Je suis tombée. Entre-temps, la chemise qu’il avait utilisée pour s’encagouler est tombée à terre. Son visage se découvrit et je l’ai reconnu. Après avoir fini d’abuser de moi, il prit le montant de 1 million 425 mille francs guinéens, ma torche et mon téléphone. Depuis cet acte, je suis en traitement à Conakry » explique-t-elle.

L’audience a été suspendue aux environs de 20h pour être reprise le 15 mars prochain.