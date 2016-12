L'ancien international guinéen et ancien joueur des clubs de Marseille et Liverpool a été condamné ce jeudi à 6 mois de prison avec sursis et au paiement de 50 millions de francs guinéens à sa femme. C'est la sanction des infractions de ''faux et usage de faux, menace et injures publiques'' retenues contre l'ancien ministre des Sports par le Tribunal de Première Instance de Dixinn qui le juge depuis septembre dernier.

Par contre, Aboubacar Titi Camara a été renvoyé des fins de la poursuite pour délit non constitué en ce qui concerne le délit ''d'abandon de famille''.

Non satisfait de cette décision, l'avocat de Titi a promis d'interjeter appel. « Pour l'instant, on reste sur nos réserves… Nous attendons les motifs du jugement et nous allons tirer toutes les conséquences. D'ici là, nous disons que nous ne sommes pas d'accord avec cette décision et nous allons faire appel », a indiqué Me Youssouf Camara, au sortir de l'audience.

Difficile pour l'instant de connaître les sentiments de l'ancien capitaine du Syli. A l'audience, son avocat a motivé son absence par une blessure à la cheville qu'il aurait contractée lors d'un entrainement, hier mercredi. Mais pour Me Bérété de la partie adverse, Titi Camara a fait défaut à l'audience parce qu'il savait qu'il n'a pas raison. Joint au téléphone, l'ex-capitaine du Syli n'a pas non plus voulu commenter la décision. Au bout du fil, il a affirmé qu'il est hors de Conakry.

Menace d'appel incident

«Le droit a été dit. Parce que Titi Camara a fait usage de faux actes pour contourner la communauté de biens », s'est exprimé Me Bérété. Bien que satisfait de la condamnation de Titi Camara, Me Bérété a jugé dérisoire les 50 millions de francs guinéens alloués à sa cliente. «Nous allons voir si nous pouvons faire un appel incident pour augmenter cette somme. Parce que les 50 millions ne font même pas les frais de scolarité des enfants », a-t-il affirmé.

L'avocat n'est pas non plus d'accord que Titi soit renvoyé des fins de la poursuite pour délit non constitué en ce qui concerne l'infraction d'abandon de famille. Et, a-t-il ajouté, cela pourrait être l'autre raison de son appel contre la décision.