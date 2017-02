Le Roi du Maroc, Mohamed VI, poursuit une tournée africaine, deux semaines seulement après le retour du Royaume Chérifien au sein de l'Union Africaine. Après le Ghana, le Souverain Marocain est attendu dans cinq pays, notamment en Zambie, au Kenya, au Mali, en Côte d’Ivoire et en Guinée. Une visite, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales liant le Maroc à l’Afrique.

En ce qui concerne l'étape de Conakry, la deuxième après celle de mars 2014, disons que cette visite royale est chargée à la fois d'histoires, de symboles et de souvenirs encore vivaces dans nos têtes. La preuve, entre la République de Guinée et le Royaume chérifien, les relations sont séculaires sans cesse entretenues et vivifiées.

Depuis le temps de nos glorieux ancêtres, les deux pays ont entretenu des relations d'amitié et de coopération à chaque fois renouvelées à travers de solides relations entre les chefs d'État qui se sont succédées à la tête de leur pays qui ont favorisé les échanges entre les deux rives du Sahara.

Hier, au temps des grands royaumes de Ghana et ceux du Maroc et ensuite entre Mohammed V, Hassan ll, Sékou Toure et Lansana Conté, aujourd’hui entre leurs dignes successeurs Président Pr. Alpha Condé et son illustre hôte, Mohammed VI, Roi du Maroc.

L'histoire retiendra que c’est sous la houlette de Mohammed V et Sékou Touré que la Conférence de Casablanca a jeté les bases de la création de l'Organisation Unité Africaine (OUA) aujourd’hui Union Africaine (UA). Que, c’est sous la présidence en exercice de l'UA du Guinéen Pr. Alpha Condé que le Maroc a fait son retour au sein de l'organisation continentale. Voilà pourquoi au-delà de la tournée de célébration du retour du royaume à la maison, l’étape de Conakry s'inscrit dans le temps et dans l'histoire.

Les Moulins d’Afrique, symbole de la coopération guinéo-marocaine

Le complexe industriel Les Moulins D'Afrique inauguré en mars 2014 par S.M le Roi Mohammed Vl et le Président Pr. Alpha Condé est un symbole de la coopération matérialisée par deux opérateurs économiques le guinéen Mamadou Saliou Diallo, PDG du groupe Sonoco et le Marocain Oumar Yacoubi, PDG des Moulins Lahlal.

A la tête des deux pays S.M Mohammed VI et Pr. Alpha Condé, tous deux soucieux du bien-être de leurs peuples la coopération économique guinéo-marocaine est prometteuse avec plein d’avenir.